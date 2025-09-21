Strong action taken murder case youth in Ballia four policemen including two sub-inspectors suspended बलिया में युवक की हत्या मामले में तगड़ा ऐक्शन, दो उपनिरीक्षकों समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बलिया में युवक की हत्या मामले में तगड़ा ऐक्शन, दो उपनिरीक्षकों समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बलियाSun, 21 Sep 2025 05:14 PM
यूपी के बलिया जिले में दो गुटों के बीच विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दो उप-निरीक्षकों सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, हत्या के इस मामले में नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और दो उप-निरीक्षकों सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि हल्दी थानाक्षेत्र के रैपुरा ढाले में शनिवार शाम को पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद में गोली चलने से निरुपुर गांव निवासी सुनील यादव (26) घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, सुनील को परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गये, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बैरिया क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

उन्होंने बताया कि मृतक के पिता शिवशंकर यादव की तहरीर पर रविवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में पंकज राय, लक्ष्मी नारायण चौबे, नीरज चौबे और श्रवण दूबे को नामजद करते हुए चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक रवि वर्मा व उदय प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी अरविन्द यादव एवं आरक्षी अजय यादव को लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

