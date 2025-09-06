बाराबंकी में तगड़ा ऐक्शन, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर चला बुलडोजर, पलभर में जमंदोज हो गई बिल्डिंग

यूपी के बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी। शनिवार को प्रशासन ने श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला दिया। पलक झपकते ही यूनिवर्सिटी जमींदोज हो गई। इस दौरान यूनिवर्सिटी में सन्नाटा रहा। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद रहीं।

दरअसल जिस जमीन पर यूनिवर्सिटी बनी है, वहां की करीब छह बीघा जमीन सरकारी रिकॉर्ड में ऊसर-बंजर दर्ज है। उस पर विश्वविद्यालय का कब्जा है। इसको लेकर नवाबगंज की अदालत में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसला सुनाते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर 27 लाख 96 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही 30 दिन में जमीन खाली करने का आदेश भी दिया था। कोर्ट के आदेश पर शनिवार को प्रशासन और पुलिस की टीमें सरकारी जमीन पर बने एनिमल हाउस को हटाने पहुंची। टीम ने बुलडोजर से बिल्डिंग तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। इससे पहले प्रशासन ने जमीन की पैमाइश कराई। इसके बाद जमीन खाली कराने की कार्रवाई की।