यूपी के 13 जिलों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी, ऐक्शन में आए आयुक्त

Hindi NewsUP NewsStrict warning issued to officials in 13 districts of UP, Relief Commissioner takes action
यूपी में 13 जिलों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई। राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर याशोद फसल क्षति राहत वितरण में लापरवाही पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर इसे बांटने के निर्देश दिए हैं। 

Wed, 3 Dec 2025 02:15 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में सचिव राजस्व व राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर याशोद फसल क्षति राहत वितरण में लापरवाही पर 13 जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर इसे बांटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रैन बसेरों और ठंड से बचाव के लिए रियल टाइम मानीटरिंग के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा इसके लिए एप बनाया गया है।

राहत आयुक्त ने मंगलवार को समीक्षा में पाया कि फसल क्षति राहत वितरण में गाजीपुर, महोबा, मिर्जापुर, उन्नाव, झांसी, बलिया, मथुरा, मुजफ्फरनगर, चंदौली, हरदोई, जालौन, अगरा, अमरोहा जिलों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने इस पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए किसानों को 24 घंटे के अंदर राहत राशि देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी जिलें में बजट की कमी होने पर मांग तुरंत भेजी जाए। आपदा राशि न बांटने पर बहराइच, हरदोई, सोनभद्र, प्रयागराज, उन्नाव, कासगंज, अमेठी, लखीमपुरखीरी, कानपुर नगर व कुशीनगर के संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। विभिन्न आपदाओं से हुए मकान क्षति, पशुहानि तथा घायलों को तत्काल राहत राशि निर्गत करने के निर्देश दिए।

राहत आयुक्त ने कंबल क्रय, अलाव, रैनबसेरों की स्थिति के साथ शीतलहर से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा में पाया कि 40 जिलों में रैन बसेरों के लिए 278 स्थलों को चिह्नित कर लिया गया है, 35 जिलों में स्थल चिह्नित नहीं हुए हैं, जिओ-टैगिंग व पोर्टल पर फीडिंग का काम बाकी है। इसी तरह अलाव को लेकर जानकारी ली। बचे हुए काम 24 घंटे में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल द्वारा कंबल वितरण, रैन बसेरों व अलाव की रियल टाइम मानीटरिंग के लिए राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा एक एप विकसित किया गया है। इसमें सभी डेटा अपलोड किया जाए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
