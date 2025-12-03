यूपी के 13 जिलों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी, ऐक्शन में आए आयुक्त

संक्षेप: यूपी में 13 जिलों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई। राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर याशोद फसल क्षति राहत वितरण में लापरवाही पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर इसे बांटने के निर्देश दिए हैं।

यूपी में सचिव राजस्व व राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर याशोद फसल क्षति राहत वितरण में लापरवाही पर 13 जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर इसे बांटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रैन बसेरों और ठंड से बचाव के लिए रियल टाइम मानीटरिंग के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा इसके लिए एप बनाया गया है।

राहत आयुक्त ने मंगलवार को समीक्षा में पाया कि फसल क्षति राहत वितरण में गाजीपुर, महोबा, मिर्जापुर, उन्नाव, झांसी, बलिया, मथुरा, मुजफ्फरनगर, चंदौली, हरदोई, जालौन, अगरा, अमरोहा जिलों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने इस पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए किसानों को 24 घंटे के अंदर राहत राशि देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी जिलें में बजट की कमी होने पर मांग तुरंत भेजी जाए। आपदा राशि न बांटने पर बहराइच, हरदोई, सोनभद्र, प्रयागराज, उन्नाव, कासगंज, अमेठी, लखीमपुरखीरी, कानपुर नगर व कुशीनगर के संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। विभिन्न आपदाओं से हुए मकान क्षति, पशुहानि तथा घायलों को तत्काल राहत राशि निर्गत करने के निर्देश दिए।