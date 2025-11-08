यूपी के 21 जिलों को डीएम को दी कड़ी चेतावनी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का SIR को लेकर ये निर्देश

Hindustan Hindi News
Strict warning issued to DMs of 21 UP districts, Chief Electoral Officer's instructions regarding SIR
संक्षेप: यूपी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर में मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटने में लेटलतीफी पर 21 जिलों के डीएम को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिले 15 नवंबर तक मतदाताओं को गणना प्रपत्र हर हाल में बांटें।

Sat, 8 Nov 2025 08:54 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटने में लेटलतीफी पर 21 जिलों के डीएम को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिले 15 नवंबर तक मतदाताओं को गणना प्रपत्र हर हाल में बांटें। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम हैं, उनकी वर्तमान सूची के साथ मिलान का काम दो दिनों में पूरा किया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में सभी जिलों के डीएम से जानकारी प्राप्त की। इसमें 21 जिलों प्रयागराज, मेरठ, हरदोई, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, अमरोहा, जौनपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कासगंज, आगरा, उन्नाव, बदायूं, बांदा व हापुड़ में लापरवाही मिली है। सीईओ ने इन जिलों के डीएम से सख्त नाराजगी जताई और गणना प्रपत्र बांटने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

एसआईआर की प्रगति के बारे में अपडेट जानकारी उपलब्ध कराई जाए

बैठक में कहा गया कि पश्चिम बंगाल जहां पर एसआईआर का विरोध चल रहा था, वहां सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांट दिए गए। राजनीतिक दलों के बीएलए ने वहां पूरा सहयोग किया। ऐसे ही तत्काल यहां पर भी राजनीतिक दलों के बीएलए से सहयोग लेकर इसे बांटा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर अगर जिलों में एसआईआर से संबंधित कोई भ्रामक पोस्ट की जा रही है, तो उसका तत्काल संज्ञान लेकर तथ्यपरक जवाब दिया जाए। हर जिले में हर दिन मीडिया को एसआईआर की प्रगति के बारे में अपडेट जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

सभी जिलों में तत्काल जिला संपर्क केंद्रों (डीसीसी) का संचालन शुरू किया जाए और इन केंद्रों पर प्राप्त होने वाली समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए। कोई भी मतदाता अपने जिले के एसटीडी कोड हेल्पलाइन नंबर 1950 के आगे लगाकर डीसीसी पर फोन कर सकेगा। ऐसे ही बुक अ कॉल विद बीएलओ की सुविधा के बारे में भी मतदाताओं को जागरूक किया जाए। 48 घंटे में बीएलओ उनकी समस्या का समाधान करेगा।

ऑनलाइन भर सकते हैं गणना प्रपत्र

मतदाता ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरना चाहता है, तो पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से मतदाता पहचान पत्र संख्या डालकर गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा सकता है। ऐसे लोग जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या फिर वह कहीं और चला गया है, तो वे येलो फॉर्म भरेंगे। ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें 9 दिसंबर के बाद नोटिस दी जाएगी। वे उसके जवाब में दस्तावेज देंगे। आधार को नागरिक होने का प्रमाण नहीं माना गया है। ऐसे में इसके साथ दूसरे दस्तावेज भी देने होंगे।

बीएलओ के मानदेय का भुगतान जल्द करें

मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए वर्ष भर में चलाए जाने वाले अभियान में कार्य करने वाले बीएलओ का भुगतान प्राथमिकता पर कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ ने कहा कि किसी भी कीमत पर किसी बीएलओ के मानदेय का भुगतान बाकी न रहे।

सीइओ ने खुद भी भरा गणना प्रपत्र

सीईओ नवदीप रिणवा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह बीएलओ से मिले गणना प्रपत्र को तत्काल भरें। उन्होंने खुद अपना गणना प्रपत्र भी भरा। जिससे एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी सहयोग दें। जिससे शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव।
