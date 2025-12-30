Hindustan Hindi News
संभल वाली मस्जिद के पास कब्रिस्तान की मापी से पहले कड़ी सुरक्षा; ड्रोन से निगरानी, फ्लैग मार्च

संभल वाली मस्जिद के पास कब्रिस्तान की मापी से पहले कड़ी सुरक्षा; ड्रोन से निगरानी, फ्लैग मार्च

संक्षेप:

संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की आज पैमाइश की जाएगी। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। फ्लैग मार्च भी किया गया है।

Dec 30, 2025 09:17 am ISTYogesh Yadav संभल, संवाददाता
संभल में जामा मस्जिद के समीप मौजा कोट (अंदर चुंगी) में स्थित 0.470 हेक्टेयर कब्रिस्तान की भूमि का मंगलवार को सीमांकन (पैमाइश) होगी। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। सोमवार शाम एसडीएम और एएसपी ने पुलिस-पीएसी और आरआरएफ फोर्स के साथ मस्जिद क्षेत्र में भ्रमण किया। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। पैमाइश के दौरान भी पुलिस-पीएसी और आरआरएफ फोर्स तैनात रहेगी। आरोप है कि पिछले साल नवंबर में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के दौरान कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकानों से ही पथराव किया गया था।

जामा मस्जिद के समीप मौजा कोट (अंदर चुंगी) में स्थित 0.470 हेक्टेयर कब्रिस्तान की भूमि नान जेड-ए श्रेणी में दर्ज है, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जे के आरोप लगते रहे हैं। सोमवार शाम एसडीएम रामानुज, एएसपी कुलदीप कुमार, सीओ आलोक भाटी ने सदर कोतवाल गजेंद्र सिंह, पुलिस-पीएसी और आरआरएफ बल के साथ मस्जिद क्षेत्र में भ्रमण किया।

ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से क्षेत्र में निगरानी की गई। एएसपी ने सत्यव्रत पुलिस चौकी पर प्रेसवार्ता कर कहा कि कब्रिस्तान की भूमि की मंगलवार को नापजोख होगी। पुलिस ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। ड्रोन से निगरानी होगी और पुलिस-पीएसी और आरआरएफ तैनात रहेगी।

यह है मामला

श्री कल्कि सेना (निष्कलंक दल) के राष्ट्रीय संयोजक और अधिवक्ता सुभाषचंद्र त्यागी ने 12 दिसंबर को जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया को शिकायत सौंपते हुए बताया था कि 1980 के दशक में यह भूमि खाली थी और टीले के रूप में मौजूद थी। आरोप है कि बीते 20 से 25 वर्षों के दौरान कब्रिस्तान की इस आराजी पर कब्जा कर मकान और दुकानें खड़ी कर दी गईं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि 24 नवंबर 2024 को मस्जिद सर्वे के दौरान हुए उपद्रव के समय इन्हीं निर्माणों की छतों से पथराव किया गया था।