डीजे को लेकर गाइडलाइन का सख्ती पालन हो, कांवड़ यात्रा पर डीजीपी राजीव कृष्ण के कई निर्देश
यूपी में कांवड़ यात्रा पर डीजीपी राजीव कृष्ण के कई निर्देश दिए हैं। कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम लेवल डेसीबल और जो भी आपत्तिजनक वस्तु है, उनके बारे में सख्ती से आदेश लागू रहेगा। इस साल कई नई चैलेंज है और कुछ नई व्यवस्थाएं हैं।
शासन के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, उनका पालन कराया जाएगा। कांवड़ की हाइट, कांवड़ में डीजे का वॉल्यूम लेवल डेसीबल और जो भी आपत्तिजनक वस्तु है, उनके बारे में सख्ती से आदेश लागू रहेगा। इस साल कई नई चैलेंज है और कुछ नई व्यवस्थाएं हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली-सहारनपुर इकोनामिक एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस में बना है। इन दोनों के बनने के कारण यातायात सामान्य होगा। सभी को सहूलियत मिलेगी।
साथ ही कांवड़ के दौरान एक ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। ट्रैफिक के प्लान को समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे। जो भी सुप्रीम कोर्ट के नियम है, उनके बारे में उसको भी समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि सबके साथ संवाद रहे। जितने कावड़ संघ हैं उनके साथ संवाद रहे।
साथ ही साथ कोई अव्यवस्था ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। किसी को चाहे वह यात्रा कर रहे हो या श्रद्धालु हो, या आम नागरिक हो,परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की यह जो मीटिंग हुई। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारी शामिल हुए और बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है। जो निर्णय लिए गए उसके हिसाब से हम लोग आगे की यात्रा बढ़ाएंगे।
कांवड़ यात्रा के दौरान न हो कोई दुर्घटनाः राजीव कृष्ण
डीजीपी राजीव कृष्ण ने कांवड़ यात्रा व आगामी पर्वों के दौरान सुरक्षा प्रबंधों के कड़े निर्देश दिए हैं। उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक में कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाएं, जिससे कहीं कोई घटना-दुर्घटना हो। सभी एडीजी जोन, पुलिस आयुक्तों, आईजी-डीआईजी, एसएसपी, एसपी से कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान जीरो इंसीडेंट-जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ संपन्न कराना है। डीजीपी ने आनलाइन समीक्षा बैठक में कहा कि कांवड़ यात्रा तथा आगामी पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूर्व में घटित घटनाओं की समीक्षा करते हुए संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। ऐसे स्थानों पर निरंतर निगरानी भी की जाए। यह भी सुनश्चित किए जाए कि कोर्ट तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप ही कांवड़ के डीजे की ऊंचाई और आवाज रहे। टेथर्ड ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से निगरानी की जाए। डीजीपी ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वय तथा निरोधात्मक कार्यवाही पर भी जोर दिया। कहा कि कांवड़ मार्गों, शिविरों, घाटों तथा प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा, बैरिकेडिंग, समुचित प्रकाश तथा यातायात प्रबंधन किया जाए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें