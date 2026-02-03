Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsStrict action will be taken if any complaints of corruption are received; officials and employees have been warned
भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी, अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी

संक्षेप:

निगम के किसी भी अधिाकारी और कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। यूपी परिवहन निगम के एमडी पीएन सिंह ने यह चेतावनी दी है।

Feb 03, 2026 11:19 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
क्षेत्रीय प्रबंधक यह देखें कि चालक व परिचालकों की डयूटी सुगम एप से ही लगाई जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर निगम के किसी भी अधिाकारी और कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। यूपी परिवहन निगम के एमडी पीएन सिंह ने मंगलवार को सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों, सेवा प्रबन्धकों व सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई बैठक में यह निर्देश दिए। साथ ही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

बैठक के दौरान एमडी पीएन सिंह ने दो फरवरी तक के संचालन की समीक्षा की। इस दौरान जिन क्षेत्रों और डिपो में कार्यप्रणाली कमजोर पाई गई, वहां के अधिकारियों को तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निगम को निर्धारित आय लक्ष्य को हर हाल में शत-प्रतिशत पूरा करना होगा और इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाएं।

एमडी ने हाल के दिनों में हुए बस हादसों की भी समीक्षा की। उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने पर जोर देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा जाए। इसके लिए चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए और नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी दोहराया कि जिन चालकों ने आवश्यक प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें बस संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा, क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ यातायात निरीक्षकों के माध्यम से रोजाना बसों की जांच कराएं। इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि राजस्व में भी वृद्धि होगी। एमडी ने सभी अधिकारियों से पारदर्शिता, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
