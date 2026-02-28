बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई, यूपी के सभी डीआईओएस को भेजा लेटर
यूपी बोर्ड परीक्षाओं की शुचिता, गोपनीयता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए परिषद ने होली अवकाश (1 से 4 मार्च) के दौरान भी परीक्षा संबंधी कार्यों के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
यूपी बोर्ड की ओर से हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से जारी हैं। परीक्षाओं की शुचिता, गोपनीयता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए परिषद ने होली अवकाश (1 से 4 मार्च) के दौरान भी परीक्षा संबंधी कार्यों के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेंद्र देव की ओर से प्रदेश के सभी डीआईओएस को भेजा गया है।
जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अवकाश अवधि में परीक्षा कार्य से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
स्ट्रांग रूम की निगरानी के निर्देश
परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्ट्रांग रूम की सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक पाए जाने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही, केंद्र व्यवस्थापक और नामित प्रभारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। अवकाश अवधि में आकस्मिक निरीक्षण, सीसीटीवी व्यवस्था की जांच और कर्मचारियों की उपस्थिति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
अवशेष परीक्षाओं के अंक 8 मार्च तक भेजने के निर्देश
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज की ओर से इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा वर्ष 2026 के प्रथम एवं द्वितीय चरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रयागराज परिक्षेत्र के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रेषित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मंडलवार आयोजित प्रयोगात्मक परीक्षाओं के शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। परिषद ने निर्देश दिया था कि सभी परीक्षार्थियों के प्रयोगात्मक प्राप्तांक परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किए जाएं।
6,46,471 विद्यार्थियों ने दी बोर्ड परीक्षा
यूपी बोर्ड हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं शनिवार को प्रदेशभर में प्रथम पाली में 5,496 तथा द्वितीय पाली में 6,818 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। प्रथम पाली में हाईस्कूल संस्कृत तथा इंटरमीडिएट कृषि अभियंत्रण (कृषि भाग-1) का चतुर्थ प्रश्नपत्र एवं कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान (कृषि भाग-2) का नवम प्रश्नपत्र आयोजित हुआ। वहीं द्वितीय पाली में हाईस्कूल संगीत वादन तथा इंटरमीडिएट चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक और रंजनकला की परीक्षा संपन्न कराई गई। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रथम पाली में पंजीकृत 2,58,733 परीक्षार्थियों में से 2,42,527 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। द्वितीय पाली में पंजीकृत 4,34,752 परीक्षार्थियों में से 4,03,944 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 6,46,471 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।
