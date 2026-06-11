बिजली फॉल्ट की मरम्मत में लापरवाही पर अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई, यूपीपीसीएल की चेतावनी

यूपी में बिजली फॉल्ट की मरम्मत में लापरवाही पर अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने आपूर्ति की समीक्षा की। चेयरमैन डा. आशीष गोयल ने चेतावनी दी है।

उत्तर प्रदेश में बिजली फॉल्ट की मरम्मत में लापरवाही पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पावर कॉरपारेशन के चेयरमैन डा. आशीष गोयल ने कहा कि बिजली फॉल्ट की मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आपूर्ति की समीक्षा की। चेयरमैन डा. आशीष गोयल ने चेतावनी दी है।

डा. गोयल ने कहा कि आंधी-तूफान से प्रभावित विद्युत आपूर्ति के क्षत्रों में जहां अधिकारियों ने आपूर्ति बहाल करने के लिए जरूरी अनुरक्षण कामों को ठीक करवाने में लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत सामग्री है। स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार सामग्री खरीदने के लिए अधिशासी अभियंताओं को अधिकार व रकम की दी गई है। ऐसी में विद्युत बाधाओं को कम से कम समय में ठीक करके आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दोषी पाए जाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को समय से रीडिंग का सही बिल मिले इसके लिए पूरी प्रक्रिया समयबद्ध व त्रुटिहीन हो। सभी जिलों में अविकसित कॉलोनियों का सर्वे करवा लिया जाए, ताकि कनेक्शन स्वीकृत करने में सुविधा हो। उन्होंने उपकेंद्र डैशबोर्ड का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। डा. गोयल ने कहा कि मांग में इजाफा हो रहा है, इसलिए पूरी तैयारी रखी जाए ताकि लोगों को निर्बाध बिजली मिले। डा. गोयल ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारी अनुरक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त न हों। जो भी इसके दोषी पाए जाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी।