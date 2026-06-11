बिजली फॉल्ट की मरम्मत में लापरवाही पर अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई, यूपीपीसीएल की चेतावनी
यूपी में बिजली फॉल्ट की मरम्मत में लापरवाही पर अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने आपूर्ति की समीक्षा की। चेयरमैन डा. आशीष गोयल ने चेतावनी दी है।
उत्तर प्रदेश में बिजली फॉल्ट की मरम्मत में लापरवाही पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पावर कॉरपारेशन के चेयरमैन डा. आशीष गोयल ने कहा कि बिजली फॉल्ट की मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आपूर्ति की समीक्षा की। चेयरमैन डा. आशीष गोयल ने चेतावनी दी है।
डा. गोयल ने कहा कि आंधी-तूफान से प्रभावित विद्युत आपूर्ति के क्षत्रों में जहां अधिकारियों ने आपूर्ति बहाल करने के लिए जरूरी अनुरक्षण कामों को ठीक करवाने में लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत सामग्री है। स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार सामग्री खरीदने के लिए अधिशासी अभियंताओं को अधिकार व रकम की दी गई है। ऐसी में विद्युत बाधाओं को कम से कम समय में ठीक करके आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दोषी पाए जाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को समय से रीडिंग का सही बिल मिले इसके लिए पूरी प्रक्रिया समयबद्ध व त्रुटिहीन हो। सभी जिलों में अविकसित कॉलोनियों का सर्वे करवा लिया जाए, ताकि कनेक्शन स्वीकृत करने में सुविधा हो। उन्होंने उपकेंद्र डैशबोर्ड का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। डा. गोयल ने कहा कि मांग में इजाफा हो रहा है, इसलिए पूरी तैयारी रखी जाए ताकि लोगों को निर्बाध बिजली मिले। डा. गोयल ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारी अनुरक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त न हों। जो भी इसके दोषी पाए जाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी।
मध्यांचल हाईटेक लैब के पास स्मार्ट मीटर जांचने का लाइसेंस नहीं: एनएबीएल
वहीं राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) ने साफ कर दिया है कि मध्यांचल हाईटेक लैब के पास स्मार्ट मीटर जांचने का लाइसेंस नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इसी लैब में स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता की जांच करवाई जा रही थी। ऐसे में लैब पर सवाल उठने के बाद प्रयोगशाला ने दावा किया था कि वह स्मार्ट मीटरों के एक्सेप्टेंस टेस्ट के लिए पूरी तरह अधिकृत और सक्षम है। केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) से पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदल जा रहा था। जगह-जगह स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री ने पुराने मीटर बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। साथ ही मीटरों की गुणवत्ता की जांच करवाने के आदेश दिए थे। पावर कॉरपारेशन ने जांच कमेटी गठित करते हुए स्मार्ट मीटरों को मध्यांचल की हाईटेकल लैब में जांच के लिए भेज दिया था।उपभोक्ता परिषद ने लैब के पास स्मार्ट मीटर जांचने का लाइसेंस न होने की शिकायत एनएबीएल से की थी। एनएबीएल ने स्पष्ट किया है कि मध्यांचल हाई-टेक टेस्ट लैब के मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्र में भारतीय मानक आईएस- 16444 (भाग-1 व भाग-2) के अनुसार परीक्षण शामिल नहीं है। एनएबीएल ने कहा कि इस लैब को स्मार्ट मीटर का परीक्षण करने की क्षमता के लिए सत्यापित नहीं किया गया है। यूपी नियामक आयोग ने भी इस संबंध में मध्यांचल एमडी से भी जवाब मांगा था, जिसका जवाब अब तक एमडी ने नहीं दिया है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें