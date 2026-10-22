पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर तगड़ा ऐक्शन, दो एसडीएम और एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर FIR
मतदाता सूची में गड़बड़ियों के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने पीलीभीत के दो एसडीएम और एक कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
पीलीभीत, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के पीलीभीत में सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ियों के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग ने दो एसडीएम समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें पूरनपुर के एसडीएम मयंक गोस्वामी, अमरिया के एसडीएम हेमंत चौधरी और मतदाता पंजीकरण केंद्र (वीआरसी) के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार शामिल हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी केके कश्यप की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने इसकी पुष्टि की है।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान दोनों एसडीएम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कराई गई प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद बुधवार रात जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों को उनके पदों से हटाकर जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया था। वहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। गुरुवार को दोनों एसडीएम और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की थी शिकायत
मालूम हो कि कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी कि सदर विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद जुलाई से सितंबर के बीच 13,150 मतदाताओं के नाम बदल दिए गए, जबकि उनके मतदाता पहचान पत्र के ईपीआईसी और सीरियल नंबर पहले जैसे ही रहे। पार्टी ने 884 ऐसे मतदाताओं के नाम हटाने का भी आरोप लगाया, जो क्षेत्र में रह रहे हैं। इसके अलावा 2,600 ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का दावा किया गया, जो मौके पर निवास ही नहीं करते। इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 16,554 मतदाताओं के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए थे।
10,470 फॉर्म की नए सिरे से होगी जांच
जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में बताया कि 31 मई से 29 अगस्त के बीच सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए ऑफलाइन माध्यम से 13,779 फॉर्म-8 प्राप्त हुए थे। जांच के बाद इनमें से 10,470 फॉर्म स्वीकृत किए गए, जबकि 3,309 फॉर्म अस्वीकृत कर दिए गए। शिकायत सामने आने के बाद अब स्वीकृत किए गए सभी 10,470 फॉर्मों की नए सिरे से जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच का दायरा केवल सदर विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। जिले की पूरनपुर, बीसलपुर और बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की भी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।