जज की जगह ओवैसी को सलामी देने के मामले में तगड़ा ऐक्शन, सीओ सिटी पर गिरी गाज
सहारनपुर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में तगड़ा ऐक्शन भी हो गया है।सीओ सदर से हटाकर उन्हें सीओ ट्रैफिक बनाया गया है।
सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। सहारनपुर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के मामले में तगड़ा ऐक्शन हो गया। इस मामले में सर्किट हाउस में पुलिस का नेतृत्व कर रहे सीओ सदर पवन कुमार को हटाकर उन्हें सीओ ट्रैफिक बना दिया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो और पोस्ट हटवाने के लिए पुलिस ने एक्स का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस की ओर से 19 वीडियो और पोस्ट के लिंक भेजकर उन्हें हटाने का अनुरोध किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच जारी है।
21 नवंबर को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर सहारनपुर पहुंचे थे। दोनों सांसद कलक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में एडीएम प्रशासन लवी त्रिपाठी से मिले थे। इससे पहले ओवैसी सर्किट हाउस पहुंचे थे। यहां सुप्रीम कोर्ट के जज के आगमन की तैयारी में खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसपी को जांच बैठानी पड़ी, एसपी देहात मयंक पाठक को जांच अधिकारी बनाया गया है। इसी बीच एसएसपी कार्यालय की ओर से एक्स कॉर्प को पत्र भेजा गया। इसमें अलग-अलग 19 अकाउंट पर प्रसारित हो रहे वीडियो और पोस्ट को हटाने की बात कही गई है।
पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा है कि इन पोस्ट से विभाग की छवि धूमिल हो रही है और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। उधर, मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच के साइबर क्राइम सेल में चल रही है। सुरेंद्र कुमार को विवेचक नामित किया गया है। इस संबंध में एसपी देहात मयंक पाठक का कहना है कि गार्ड ऑफ ऑनर मामले की जांच चल रही है। इससे संबंधित वीडियो और पोस्ट हटाने के लिए एक्स को पत्र लिखा गया है। पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सीओ सदर को सीओ यातायात बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।