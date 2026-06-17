यूपी में आठ साल की मासूम से दरिंदगी पर तगड़ा ऐक्शन, आरोपी के घर को बुलडोजर से गिराया

पीलीभीत में आठ साल की मासूम से दरिंदगी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। पत्नी और बेटे की मौत के बाद आरोपी घर में अकेले ही रहता थ।

Pilibhit News: यूपी के पीलीभीत में आठ साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में पुलिस-प्रशासन ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। महज ढाई घंटे की कार्रवाई में आरोपी के घर को जमीदोज कर दिया है। बुधवार को हुई इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। रविवार को पास के गांव की रहने वाली 8 वर्षीय मासूम बालिका को अगवा कर दो दिन तक घर में रखने और उससे दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की।

बुधवार दोपहर एसडीएम अमरिया मयंक गोस्वामी, सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी, प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश त्यागी के मित्र तुम्हें राजस्व विभाग की टीम जेसीबी के साथ आरोपी के घर पहुंची। आरोपी के घर की नापतोल करने के बाद शाम 4 बजे बुलडोजर में अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। लगभग ढाई घंटे तक चली कार्रवाई के बाद आरोपी का घर जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान आसपास गांव के ग्रामीणों की बड़ी संख्या में मौजूद रहे लेकिन पुलिस ने किसी को पास नहीं जाने दिया। आरोपी अपने घर पर अकेला ही रहता था। उसकी पत्नी की 15 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। एक पुत्र की भी मौत हो चुकी है,उसका परिवार पड़ोस में ही नया मकान बना कर रह रहा था। एसडीएम अमरिया मयंक गोस्वामी ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में जो प्रॉपर्टी आरोपी के नाम दर्ज थी। नियमानुसार उसे पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई है।

क्या है पूरा मामला पीलीभीत जिले के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में पिता के साथ बाजार गई आठ वर्षीय मासूम लापता हो गई। खोजबीन के दौरान मंगलवार को बच्ची पड़ोस के एक गांव में मिली थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि रविवार को वह अपनी आठ वर्षीय पुत्री के साथ गांव के समीप स्थित ग्राम भिकारीपुर में लगने वाले बाजार में खरीददारी करने गया था। इस दौरान बच्ची अचानक बाजार से लापता हो गई। पिता को लगा कि वह घर पहुंच गई होगी। घर आकर जानकारी करने पर पता चला कि बच्ची पहुंची ही नहीं। बच्ची की तलाश के दौरान मंगलवार को पड़ोस के एक गांव में लावारिस बच्ची मिलने की फोन कॉल आने के बाद पिता रिश्तेदारों संग गांव पहुंचे। वहां आरोपी के घर के समीप ही वह मिली। बच्ची ने परिजनों को बताया कि उसको गांव उगनपुर निवासी मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद लतीफ ने कुछ खाने का सामान दिया। जिसको खाकर वह बेसुध हो गई। इसके बाद आरोपी उसको अपने साथ ले गया। बच्ची ने गंदा काम करने की बात भी कही।