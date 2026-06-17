यूपी में आठ साल की मासूम से दरिंदगी पर तगड़ा ऐक्शन, आरोपी के घर को बुलडोजर से गिराया
पीलीभीत में आठ साल की मासूम से दरिंदगी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। पत्नी और बेटे की मौत के बाद आरोपी घर में अकेले ही रहता थ।
Pilibhit News: यूपी के पीलीभीत में आठ साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में पुलिस-प्रशासन ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। महज ढाई घंटे की कार्रवाई में आरोपी के घर को जमीदोज कर दिया है। बुधवार को हुई इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। रविवार को पास के गांव की रहने वाली 8 वर्षीय मासूम बालिका को अगवा कर दो दिन तक घर में रखने और उससे दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की।
बुधवार दोपहर एसडीएम अमरिया मयंक गोस्वामी, सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी, प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश त्यागी के मित्र तुम्हें राजस्व विभाग की टीम जेसीबी के साथ आरोपी के घर पहुंची। आरोपी के घर की नापतोल करने के बाद शाम 4 बजे बुलडोजर में अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। लगभग ढाई घंटे तक चली कार्रवाई के बाद आरोपी का घर जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान आसपास गांव के ग्रामीणों की बड़ी संख्या में मौजूद रहे लेकिन पुलिस ने किसी को पास नहीं जाने दिया। आरोपी अपने घर पर अकेला ही रहता था। उसकी पत्नी की 15 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। एक पुत्र की भी मौत हो चुकी है,उसका परिवार पड़ोस में ही नया मकान बना कर रह रहा था। एसडीएम अमरिया मयंक गोस्वामी ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में जो प्रॉपर्टी आरोपी के नाम दर्ज थी। नियमानुसार उसे पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई है।
क्या है पूरा मामला
पीलीभीत जिले के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में पिता के साथ बाजार गई आठ वर्षीय मासूम लापता हो गई। खोजबीन के दौरान मंगलवार को बच्ची पड़ोस के एक गांव में मिली थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि रविवार को वह अपनी आठ वर्षीय पुत्री के साथ गांव के समीप स्थित ग्राम भिकारीपुर में लगने वाले बाजार में खरीददारी करने गया था। इस दौरान बच्ची अचानक बाजार से लापता हो गई। पिता को लगा कि वह घर पहुंच गई होगी। घर आकर जानकारी करने पर पता चला कि बच्ची पहुंची ही नहीं। बच्ची की तलाश के दौरान मंगलवार को पड़ोस के एक गांव में लावारिस बच्ची मिलने की फोन कॉल आने के बाद पिता रिश्तेदारों संग गांव पहुंचे। वहां आरोपी के घर के समीप ही वह मिली। बच्ची ने परिजनों को बताया कि उसको गांव उगनपुर निवासी मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद लतीफ ने कुछ खाने का सामान दिया। जिसको खाकर वह बेसुध हो गई। इसके बाद आरोपी उसको अपने साथ ले गया। बच्ची ने गंदा काम करने की बात भी कही।
गन्ना राज्यमंत्री ने कही थी सख्त कार्रवाई की बात
मासूम से दरिंदगी को लेकर गन्ना राज्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था, पूरे प्रकरण में कार्रवाई नजीर बनेगी। आरोपी के घर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ताकि पुश्तें याद रखें। गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में दूसरे समुदाय के बुजुर्ग शख्स ने आठ साल की बेटी से दुष्कर्म किया है। रात में ही हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पर मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे पुश्ते याद रखेंगी। गन्ना राज्यमंत्री ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे। जैसे कि गाजियाबाद वाले प्रकरण में कुछ नहीं बोले थे। गन्ना राज्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान में नजर आएंगे। एक सवाल के जवाब में राज्यमंत्री बोले कि सीएम व अधिकारियों से मैं संपर्क में हूं।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।