एसआईआर में लापरवाही पर तगड़ा ऐक्शन, बहराइच के बाद अब रामपुर में पांच बीएलओ सस्पेंड

संक्षेप: यूपी में चल रहे एसआईआर में लापरवाही करने वाले सात बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई दो अलग-अलग जिलों में की गई है। बहराइच में दो और रामपुर में पांच बीएलओ को सस्पेंड किया गया है।

यूपी में हो रहे एसआईआर में लापरवाही पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच में दो बीएलओ पर डीएम ने कार्रवाई की तो रामपुर में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर में लापरवाही पर पांच बीएलओ को निलंबित कर दिया है। इनमें दो शिक्षामित्र और दो आंगनबाड़ी कार्यकत्री शामिल हैं। जिले में एसआईआर का काम तेज गति से चल रहा है। चार दिसंबर तक बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाना है। मगर कुछ स्थानों पर बीएलओ इसमें कोताही बरत रहे हैं।

ऐसे में प्रशासन की निगाह सख्त हो गई है। एक दिन पहले एसआईआर में लापरवाही पर शिक्षामित्रों पर कार्रवाई की गई थी। अब शुक्रवार को नियुक्ति स्थल प्राथमिक विद्यालय अलीनगर जागीर पर शिक्षामित्र शमशाद अली, सैजनी नानकार में आंगनबाड़ी कार्यकत्री शाजिया, बीडीओ कार्यालय बिलासपुर पर सींचपाल शुएब खां, सुंदर लाल इंटर कालेज मोहल्ला कूंचा पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री सुनीता रावत और कंपोजिट विद्यालय पटवाई पर शिक्षामित्र हरिशंकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

एसआईआर में लापरवाही पर दो बीएलओ निलम्बित इसी तरह बहराइच में भी एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले दो बीएलओ पर गाज गिरी है। दोनों बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-284 मटेरा अन्तर्गत मतदेय स्थल 322-प्रावि मोहम्मद नगर (बढ़ईपुरवा) के लिए तैनात बीएलओ प्रधानाध्यापिका प्रावि बढ़इनबाग शमा नफीस तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-282 बलहा अन्तर्गत मतदेय स्थल संख्या 307 नौसर गुमटिहा पर तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक अनुराग पर लापरवाही का आरोप था। बीएसए ने बताया कि उप जिलाधिकारी व बीडीओ, चित्तौरा द्वारा बार बार निर्देश देने तथा बीएसए, तहसीलदार व बीईओ चित्तौरा द्वारा फोन पर निर्देशित करने तथा 17 नवम्बर को स्वयं विद्यालय जाकर बीईओ द्वारा ड्यूटी प्राप्त कराने का प्रयास किया गया।