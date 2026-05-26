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बिजली संकट और लापरवाही पर गिरी गाज, जेई, एसडीओ और एक्सईएन पर तगड़ा ऐक्शन

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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बिजली संकट और लापरवाही पर  अधिकारियों पर  गाज गिरी। विभाग ने जेई, एसडीओ और एक्सईएन पर तगड़ा ऐक्शन लिया  है। दरअसल, बिजली उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश था।

बिजली संकट और लापरवाही पर गिरी गाज, जेई, एसडीओ और एक्सईएन पर तगड़ा ऐक्शन

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लेसा के उतरेठिया उपकेंद्र में पिछले एक सप्ताह से भीषण बिजली संकट और हंगामे के दौरान गैरहाजिर होने पर जूनियर इंजीनियर मोहम्मद कलीम को सोमवार को निलंबित कर दिया गया। वहीं एसडीओ और तत्कालीन एक्सईएन को चार्जशीट दी गई है। विभाग ने निलंबित जेई पर हंगामे के दौरान सीयूजी मोबाइल स्वीच ऑफ करने, फुंके ट्रांसफार्मरों की जानकारी छिपाने और बिजनेस प्लान के ट्रांसफार्मर स्टोर में जमा न करने का आरोप भी लगाया है। निलंबित जूनियर इंजीनियर को निगम मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।

राजधानी लखनऊ में शहीद पथ किनारे उतरेठिया क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी के बीच बिजली सप्लाई ठप होने के कारण स्थानीय उपभोक्ताओं में आक्रोश था। उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उपभोक्ताओं का आरोप था कि जूनियर इंजीनियर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं कर रहे थे। इससे नाराज उपभोक्ताओं की भीड़ ने 19 मई को उपकेन्द्र पर धावा बोल दिया और धरना -प्रदर्शन करते हुए दोनों उपकेन्द्रों की बिजली बंद कर दी। हंगामे के दौरान जेई कलीम न केवल अपने ड्यूटी क्षेत्र से नदारद पाए गए, बल्कि उन्होंने अपना सरकारी मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था।

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बिजनेस प्लान के ट्रांसफार्मर स्टोर में नहीं भेजा

मध्यांचल निगम की एमडी रिया केजरीवाल के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) ब्रहम पाल ने पूरे प्रकरण की जांच की। जांच रिपोर्ट में आया कि जूनियर इंजीनियर ने बिजनेस प्लान के तहत वापस आए 09 ट्रांसफार्मरों को स्टोर में जमा करने के बजाय अवैध रूप से उपकेन्द्र पर ही रख लिया। क्षेत्र के खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने के बजाय जूनियर इंजीनियर ने उनका भार दूसरे चालू ट्रांसफार्मरों पर डाल दिया, जिससे दूसरे ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड होकर फुंक गए। इससे न केवल बिजली संकट गहराया, बल्कि विभाग को भारी आर्थिक क्षति भी हुई।

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जेई ने फुंके ट्रांसफार्मरों की जानकारी छिपाई

आदेश में स्पष्ट कहा गया कि जूनियर इंजीनियर ने ग्रीष्मकाल के लिए कोई पूर्व तैयारी या मेंटेनेंस कार्य नहीं कराया और उच्चाधिकारियों से खराब ट्रांसफार्मरों की सही संख्या छिपाई, जिससे उनकी कार्यशैली और सत्यनिष्ठा पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा है। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विभागीय कार्यों में रुचि न लेने, अनुशासनहीनता और विभाग को धोखे में रखकर वित्तीय हानि पहुंचाने के कारण जेई मोहम्मद कलीम को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित किया गया और निगम मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। वहीं एसडीओ महेन्द्र कुमार और तत्कालीन एक्सईएन कृष्णानंद को चार्जशीट दी गई।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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