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VIDEO: छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होने दिल्ली गए बरेली के प्रोफेसर पर ऐक्शन, कॉलेज से निकाला गया

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में एक कॉलेज के प्रोफेसर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट में शामिल होना भारी पड़ गया। प्रोफेसर का प्रदर्शन लगाते हुए जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्हें कॉलेज प्रबंधक ने निष्कासित कर दिया।

Bareilly News: बरेली जिले के गन्ना उत्पादक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के स्ववित्तपोषित प्रोफेसर डॉ. मोहित भारद्वाज को दिल्ली मे हो रहे प्रोटेस्ट में शामिल होना भारी पड़ गया। प्रोफेसर मोहित जब वापस लौटे तो उन पर तगड़ा ऐक्शन हो गया। प्रबंधक राजेंद्र कुमार ने प्रोफेसर को कॉलेज से निष्कासित कर दिया। कॉलेज प्रशासन के अनुसार लगातार शिकायतें मिलने पर प्रबंधन ने डॉ. मोहित पर कार्रवाई की है।

वहीं, डॉ. मोहित भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की है, उन्हें छात्रों की आवाज उठाने तथा लोकतांत्रिक तरीके से उनके हितों के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित आंदोलन में शामिल होने के कारण दुर्भावनापूर्ण तरीके से सेवा से निष्कासित कर दिया गया। वे समाजवादी युवजनसभा के जिलाध्यक्ष हैं, जबकि महाविद्यालय का प्रबंधन गन्ना समिति के माध्यम से संचालित होता है, जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं।

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डीएम से की जांच की मांग

उनका कहना है कि राजनीतिक एवं वैचारिक दुर्भावना के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। बिना किसी विभागीय जांच, बिना कारण बताओ नोटिस तथा बिना अपना पक्ष रखने का अवसर दिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। डॉ. मोहित ने जिलाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराए जाने, निष्कासन आदेश निरस्त कर उन्हें पुनः सेवा में बहाल किए जाने तथा यदि राजनीतिक या व्यक्तिगत दुर्भावना से कार्रवाई की गई हो तो दोषी अधिकारियों एवं प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

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नारे लगाते हुए प्रोफेसर का वीडियो हुआ वायरल

दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले बरेली से आए एक डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहित भारद्वाज पर गाज गिर गई। मोहित ब्लैक कैप लगाकर दिल्ली में नारेबाजी कर रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर का नारे लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हो गया। वीडियो में प्रदर्शनकारियों के साथ मोहित पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। प्रोटेस्ट के अगले दिन जब वापस कॉलेज पहुंचे तो सेवा समाप्ति का लेटर थमा दिया गया।

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कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली जाने से पुलिस ने रोका

वहीं दूसरी ओर सिविल लाइंस में आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले युवा कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पारस शुक्ला के दिल्ली जाने की सूचना पर बुधवार रात से ही पुलिस उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई। इसको लेकर पारस शुक्ला ने नाराजगी जताई और कहा कि अगर उन्हें ऐसे ही रोका गया तो कांग्रेस के पदाधिकारी उनके आवास पर आकर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक धरना देंगे। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेसी नेता डॉ. मेहंदी हसन के दिल्ली जाने की सूचना पर बुधवार रात में ही पुलिस ने घर में रोक दिया। रात भर पुलिस ने उन्हें घर से नहीं निकलने दिया। गुरुवार सुबह डॉ. मेहंदी हसन अपनी नियमित ड्यूटी के लिए एफआर इस्लामिया इंटर कॉलेज पहुंचे, तब पुलिस टीम उनके घर से लौट गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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