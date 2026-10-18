साइबर हैकिंग की साजिश के बाद कड़ा फैसला, इस जिले में 576 ग्राम पंचायतों की आईडी होंगी बंद
अमरोहा में सरकारी डिजिटल व्यवस्था पर साइबर हमले के चलते जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद डीएम ने कड़ा फैसला लेते हुए 576 ग्राम पंचायतों की आईडी को बंद करने का निर्देश दिया है।
Amroha News: अमरोहा जिले की जोया ब्लॉक की ग्राम पंचायत तोफापुर में 498 फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद हैकर्स ने जिले की सरकारी डिजिटल व्यवस्था पर दूसरा बड़ा हमला बोला। इस बार जालसाजों ने हसनपुर और मंडी धनौरा ब्लॉक की दो और ग्राम पंचायतों के सचिवों की आईडी हैक करने की कोशिश की। इस दुस्साहस से शासन से लेकर जिला प्रशासन तक हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता और सीएमओ कार्यालय के मुख्य सिस्टम में सेंधमारी की प्रबल आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने जिले की सभी 576 ग्राम पंचायतों की जन्म-मृत्यु पंजीकरण आईडी को तत्काल निष्क्रिय (डीएक्टिवेट) करने का कड़ा निर्देश दिया है।
तोफापुर ग्राम पंचायत के सचिव अमरजीत सिंह की आईडी हैक कर 498 फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनाए जाने के मामले की जांच अभी चल ही रही थी कि जालसाजों ने दो अन्य ग्राम पंचायतों की आईडी को निशाना बनाने की कोशिश की। शनिवार दोपहर हसनपुर ब्लॉक में तैनात सचिव कावेंद्र सिंह और मंडी धनौरा ब्लॉक के सचिव राजीव कुमार के मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आए। दोनों सचिवों ने तत्काल उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सीएमओ कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और अपनी आईडी निष्क्रिय कराने की मांग की।
डीएम ने सीडीओ स्तर से जांच के निर्देश दिए
लगातार सामने आ रही हैकिंग की कोशिशों और फर्जी प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने जिले की सभी 576 ग्राम पंचायतों की जन्म-मृत्यु पंजीकरण आईडी निष्क्रिय करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सीडीओ स्तर से भी जांच कराई जा रही है। सीडीओ एके मिश्रा के निर्देश पर उप रजिस्ट्रार रूरल यानी डीपीआरओ ने उप रजिस्ट्रार अर्बन यानी सीएमओ को पत्र लिखकर आईडी निष्क्रिय करने की कार्रवाई के लिए कहा है।
साइबर सेल और पुलिस कर रही जांच
अधिकारियों को आशंका है कि जालसाजों ने सीएमओ कार्यालय के सिस्टम में सेंध लगाकर ग्राम पंचायतों की आईडी और पासवर्ड हासिल किए होंगे। इन्हीं का इस्तेमाल कर फर्जी प्रमाणपत्र जारी किए जाने की आशंका है। हालांकि, सिस्टम में सेंधमारी कैसे हुई और इसमें कौन शामिल है, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। सभी ग्राम पंचायतों की आईडी निष्क्रिय होने तक सचिवों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की साइबर सेल और पुलिस जांच कर रही है। प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी भी पूरे प्रकरण की पड़ताल में जुटे हैं।
130 ग्राम पंचायतों की आईडी हो चुकी हैं निष्क्रिय
शाम तक करीब 130 ग्राम पंचायतों की आईडी निष्क्रिय की जा चुकी थीं। सभी आईडी निष्क्रिय होने के बाद फर्जी प्रमाणपत्रों को निरस्त कराने के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सूचना भेजी जाएगी। सीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने बताया, देर शाम तक करीब 130 ग्राम पंचायतों की जन्म-मृत्यु पंजीकरण आईडी डिएक्टिवेट की जा चुकी हैं। आईडी डिएक्टिवेट किए जाने के बाद महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद जारी हुए फर्जी प्रमाणपत्रों को महानिदेशक के स्तर से निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
क्या बोले अमरोहा डीएम
अमरोहा डीएम डॉ. नितिन गौड़ का कहना है कि तोफापुर ग्राम पंचायत की जन्म -मृत्यु पंजीकरण आईडी हैक प्रकरण में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी ग्राम पंचायतों की जन्म-मृत्यु पंजीकरण आईडी पासवर्ड चेंज कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए हैं। सीएमओ स्तर से आईडी डीएक्टिवेट करने की कार्रवाई भी की जा रही है। सभी पंचायत सचिवों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।