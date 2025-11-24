Hindustan Hindi News
Strict action against negligence in UP SIR Amethi, Secretary and BLO suspended; Action taken against BDO as well
एसआईआर में लापरवाही पर सख्ती, सचिव और बीएलओ सस्पेंड; बीडीओ पर भी ऐक्शन

संक्षेप:

UP SIR: यूपी में एसआईआर चल रहा है। इस बीच अमेठी जिले से लापरवाही का मामला सामने आया है। मामले में डीएम ने बीएलओ, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और सफाईकर्मी को निलंबित करने के आदेश दिए। इसके साथ ही बीडीओ पर ऐक्शन लिया है।

Mon, 24 Nov 2025
यूपी के अमेठी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत डीएम संजय चौहान ने सोमवार को अमेठी ब्लाक के कोहरा गांव में औचक निरीक्षण किया। जहां कार्य में गंभीर लारपवाही मिलने पर उन्होंने गांव में तैनात बीएलओ, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और सफाईकर्मी को निलंबित करने के आदेश दिए। इसके साथ ही बीडीओ अमेठी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने और निलंबित करने की संस्तुति सहित शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। डीएम की इस सख्त कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मचा दी है।

कोहरा गांव में निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि गांव में नियुक्त बीएलओ द्वारा अब तक केवल पांच गणना प्रपत्रों का ही डिजिटलीकरण किया गया है। जबकि गांव में बड़ी संख्या में मतदाता मौजूद हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि गणना प्रपत्र न तो समय से वितरित किए गए और न ही सही तरीके से एकत्र किए गए। सबसे गंभीर बात यह पाई गई कि गांव में तैनात कोई भी कर्मचारी पुनरीक्षण कार्य में लगा नहीं मिला। पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी और बूथ स्तर अधिकारी सभी के अनुपस्थित होने और कार्य प्रगति लगभग शून्य होने पर डीएम अत्यंत नाराज हुए और सभी को निलंबित करने का आदेश दिया।

निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि बीडीओ अमेठी बृजेश सिंह भी मौके पर मौजूद नहीं थे। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए डीएम ने तत्काल प्रभाव से उनको बीडीओ के पद से हटाने और उनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उनकी जगह पर नए अधिकारी प्रवीण कुमार को बीडीओ अमेठी का प्रभार सौंप दिया गया है। डीएम ने कहा कि मतदाता सूची का सटीक और त्रुटिरहित अद्यतन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण और डिजिटलीकरण समयबद्ध रूप से पूरा होना चाहिए। अन्यथा आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

