यूपी में अवैध निर्माण पर तगड़ा ऐक्शन, 15 अफसर-इंजीनियर होंगे सस्पेंड; अब ऐसे होगी निगरानी

संक्षेप: पुख्ता शिकायतों के बाद रात 9:30 बजे पूरी प्रवर्तन की टीम तलब की गई। इंजीनियरों,अधिकारियों की क्लास लगी। सभी प्रवर्तन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। मौके पर 15 को चिह्नित कर निलंबन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। कहा गया है कि निलंबन आदेश के लिए इन सभी की रिपोर्ट शासन भेजी जाएगी।

यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण रोकने में लापरवाही पर बड़े ऐक्शन की तैयारी है। अवैध निर्माण में शामिल लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के 15 अफसर और इंजीनियर निलंबित किए जाएंगे। सोमवार रात उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसके निर्देश दिए। इसके साथ ही शहर में अवैध निर्माणों की निगरानी के लिए नया इंतजाम किया है। तीन अफसरों को इसके लिए नामित किया गया है। उपाध्यक्ष को यह जानकारी मिली थी कि शहर में तेजी से हो रहे अवैध निर्माणों के पीछे एलडीए के कई अफसर, इंजीनियर सीधे संलिप्त हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो हाल में ट्रांसफर होकर लखनऊ आए हैं। ये इंजीनियर-जोनल अधिकारी बिल्डरों और डेवलपर्स से साठगांठ कर मोटी रकम वसूल रहे थे।

पुख्ता शिकायतों के बाद रात 9:30 बजे उन्होंने पूरी प्रवर्तन की टीम को तलब कर इंजीनियरों,अधिकारियों की क्लास लगाई। सभी प्रवर्तन अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। मौके पर 15 को चिह्नित कर निलंबन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। कहा गया है कि निलंबन आदेश के लिए इन सभी की रिपोर्ट शासन भेजी जाएगी। उपाध्यक्ष ने कई जोनल अधिकारियों, पीसीएस स्तर के अफसरों के नाम भी सामने रखे, जिन पर लंबे समय से संरक्षण देने और शिकायतें दबाने के आरोप लगते रहे हैं।