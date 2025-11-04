यूपी में अवैध निर्माण पर तगड़ा ऐक्शन, 15 अफसर-इंजीनियर होंगे सस्पेंड; अब ऐसे होगी निगरानी
संक्षेप: पुख्ता शिकायतों के बाद रात 9:30 बजे पूरी प्रवर्तन की टीम तलब की गई। इंजीनियरों,अधिकारियों की क्लास लगी। सभी प्रवर्तन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। मौके पर 15 को चिह्नित कर निलंबन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। कहा गया है कि निलंबन आदेश के लिए इन सभी की रिपोर्ट शासन भेजी जाएगी।
यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण रोकने में लापरवाही पर बड़े ऐक्शन की तैयारी है। अवैध निर्माण में शामिल लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के 15 अफसर और इंजीनियर निलंबित किए जाएंगे। सोमवार रात उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसके निर्देश दिए। इसके साथ ही शहर में अवैध निर्माणों की निगरानी के लिए नया इंतजाम किया है। तीन अफसरों को इसके लिए नामित किया गया है। उपाध्यक्ष को यह जानकारी मिली थी कि शहर में तेजी से हो रहे अवैध निर्माणों के पीछे एलडीए के कई अफसर, इंजीनियर सीधे संलिप्त हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो हाल में ट्रांसफर होकर लखनऊ आए हैं। ये इंजीनियर-जोनल अधिकारी बिल्डरों और डेवलपर्स से साठगांठ कर मोटी रकम वसूल रहे थे।
पुख्ता शिकायतों के बाद रात 9:30 बजे उन्होंने पूरी प्रवर्तन की टीम को तलब कर इंजीनियरों,अधिकारियों की क्लास लगाई। सभी प्रवर्तन अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। मौके पर 15 को चिह्नित कर निलंबन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। कहा गया है कि निलंबन आदेश के लिए इन सभी की रिपोर्ट शासन भेजी जाएगी। उपाध्यक्ष ने कई जोनल अधिकारियों, पीसीएस स्तर के अफसरों के नाम भी सामने रखे, जिन पर लंबे समय से संरक्षण देने और शिकायतें दबाने के आरोप लगते रहे हैं।
एलडीए के तीन अफसर अब अवैध निर्माण जांचेंगे
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अवैध निर्माणों की जांच के लिए तीन अफसरों को नामित कर दिया है। सबके जोन तय कर दिए हैं। सचिव विवेक श्रीवास्तव को ज़ोन-1 और 2, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा को ज़ोन-5, 6 और 7 तथा अपर सचिव सीपी त्रिपाठी को जोन-3 और 4 की जिम्मेदारी दी है। अधिकारी अवैध प्लॉटिंग, रो-हाउस, व्यावसायिक निर्माण, अवैध बेसमेंट तथा आवासीय भूउपयोग वाले भूखंडों पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की जांच करेंगे। जोनल अधिकारियों द्वारा जिन इमारतों की सीलिंग की गई है, उनकी मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट और स्थलीय फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करेंगे। इसकी भी जांच होगी कि किन फील्ड कर्मचारियों ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई नहीं की। सभी अधिकारियों को 10 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपनी है।