अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर, पिता को पीठ पर बैठाकर इमरजेंसी पहुंची बेटी

मथुरा के जिला अस्पताल से एक वाला मामला सामने आया है। जहां एक बेटी को अपने बीमार और बुजुर्ग पिता को पीठ पर लादकर इमरजेंसी तक पहुंचाया। अस्पताल में स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने नाराजगी जताई।

UP News: यूपी के मथुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने पर एक बेटी अपने पिता को पीठ पर लेकर इमरजेंसी में पहुंची। यह देख लोग अस्पताल की व्यवस्था को कोसते दिखे। वहीं, इसे लेकर अस्पताल प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं।

शहर की रहने वाली नीलम अपने बीमार और बुजुर्ग पिता लक्ष्मीनारायण को पीठ पर बैठाकर उपचार के लिए इमरजेंसी ले जाती दिखाई दी। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीनारायण शुगर के मरीज हैं और पैर में घाव होने के कारण चलने-फिरने में असमर्थ हैं। उनकी बेटी नीलम उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं, लेकिन वहां स्ट्रेचर या व्हीलचेयर न मिलने पर नीलम ने पिता को पीठ पर लेकर इमरजेंसी पहुंची। यह देखकर मरीजों और तीमारदारों ने जहां बेटी के समर्पण की सराहना की, वहीं अस्पताल की व्यवस्था को कोसा।

इस बारे में सीएमएस डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर रखे रहते हैं। व्हीलचेयर इमरजेंसी में रहती है। जानकारी में आया कि महिला अस्पताल वाले रास्ते से मरीज के परिजन उसे लेकर आये थे। मरीज के परिजन अगर स्ट्रेचर मांगते तो वहां कर्मचारी से भिजवा दिया जाता। इमरजेंसी के बाहर स्टाफ रहता है। उन्होंने बताया कि यह मरीज वार्ड में भर्ती है और उसका उपचार चल रहा है।

कुशीनगर में जच्चा-बच्चा की मौत मामले में कार्रवाई तय उधर, यूपी-बिहार सीमा पर कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के बांसी बाजार में स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत मामले में निजी अस्पताल व संचालक डॉक्टर पर कार्रवाई तय है। सीएमओ ने इसके संकंत दिए हैं। प्रारंभिक जांच में ही सामने आ गया है कि अस्पताल पंजीकृत नहीं था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने संचालक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

खोतहवा पंचायत के पिपरहिया गांव निवासी विकास यादव की पत्नी रजनी देवी उम्र लगभग 30 वर्ष को गुरुवार की रात में प्रसव पीड़ा होने पर परिजन बिहार के दहवा स्थित सीएचसी लेकर गए, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने हालत खराब होने की बात कहकर कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।