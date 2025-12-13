यूपी में आवारा कुत्तों की दहशत, तीसरे दिन 11 लोगों को काटा, अब तक 52 पर किया हमला

संक्षेप: अमेठी की बात करें तो यहां लगातार तीन दिन से कुत्ते लोगों पर हमला बोल रहे हैं। कुत्तों के हमले के चलते लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया है। कुत्तों की दहशत के चलते छोटे-छोटे बच्चों को भी लोग अकेला छोड़ने से डर रहे हैं।

यूपी में इन दिनों आवारा कुत्तों से दहशत फैली है। अमेठी की बात करें तो यहां लगातार तीन दिन से कुत्ते लोगों पर हमला बोल रहे हैं। कुत्तों के हमले के चलते लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया है। कुत्तों की दहशत के चलते छोटे-छोटे बच्चों को भी लोग अकेला छोड़ने से डर रहे हैं। गुरुवार को 18 और शुक्रवार को 23 लोगों को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार देर शाम से शनिवार तक 11 और लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो गए। तीन दिनों में अब तक कुल 52 लोग घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए शुकुलबाजार सीएचसी में भर्ती कराया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लगातार हो रहे हमलों के कारण लोग बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। सीएचसी अधीक्षक डॉ. सुधीर वर्मा ने बताया कि सभी घायलों को एंटी-रैबीज इंजेक्शन लगाया गया है और अस्पताल में दवाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कुत्ते के काटने या खरोंच की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचें। सीएचसी अधीक्षक ने बताया कि पशुपालन विभाग और बीडीओ को पत्र भेजकर कुत्तों के हमले में घायल लोगों के नाम व पते की सूची भेजी जा रही है। वहीं आवारा कुत्तों के हमले के मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। इससे क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल नियंत्रण अभियान चलाने की मांग की है।

कुत्ते के हमले में घायल रमन सिंह पूरे लोहांगी, मुद्गल माझी भट्टा श्रमिक पूरे शुकुलन, सत्यनाम अहमदपुर, शक्ति सिंह मनिकापुर, केदारनाथ मकदूमपुर कला, राजेश्वर पूरे दुनिया, जमुना बूबूपुर, विजय शुक्ला डीडीहा, सूरज टेवसी, अभय गुप्ता शुकुल बाजार तथा अभय निवासी पूरे निरंजन कुत्ते के हमले में घायल हुए हैं।