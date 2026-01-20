आवारा कुत्तों की दहशत, चार साल की मासूम बच्ची को नोच-नोचकर खा गए

संक्षेप: मुरादाबाद में सोमवार देर शाम कुत्तों के झुंड ने एक बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला। घटना के समय बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी कुत्तों का झुंड उसे घसीटकर तालाब के पास ले गया। जब तक परिजन पहुंचे, कुत्तों ने बच्ची का पैर नोच कर खा गए थे।

यूपी के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां डिलारी थाना क्षेत्र के गांव काजीपुरा में सोमवार देर शाम कुत्तों के झुंड ने चार वर्षीय बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला। घटना के समय बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी कुत्तों का झुंड उसे घसीटकर तालाब के पास ले गया। जब तक परिजन पहुंचे, कुत्तों ने बच्ची का पैर नोच कर खा गए थे।

गांव निवासी नौशाद की चार साल की बेटी मुरसद उर्फ लड्डू सोमवार शाम बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। तभी कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। अन्य बच्चे भाग गए, लेकिन मासूम मुरसद कुत्तों के चंगुल में फंस गई। कुत्ते उसे तालाब की ओर खींच ले गए। परिजनों ने तलाश करते तालाब की ओर पहुंचे तो देखा कि चार-पांच कुत्ते बच्ची को नोच रहे थे। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। एसओ डिलारी कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस मौके पर गई थी। हालांकि, परिजनों ने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया है।

अमरोहा में भी मासूम पर झपटा कुत्तों का झुंड, बचाया उधर, अमरोहा के मोहल्ला पचदरा में रास्ते पर जा रहे बच्चे पर करीब एक दर्जन आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। हमले में जमीन पर गिरे मासूम की चीख पुकार सुन दौड़े लोगों ने कुत्तों से छुड़ाकर जान बचाई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद लोगों में रोष फैल गया। वहीं दूसरा मामला सोमवार दोपहर आवास विकास कालोनी में सामने आया। जहां साइकिल से जा रहे बच्चे पर कुत्तों ने हमला बोल दिया। लोगों ने दौड़कर किसी तरह बच्चे की जान बचाई।