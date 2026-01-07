Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsStray dogs mauled an innocent child to death
दादा के साथ खेत गई मासूम को खींच ले गए कुत्ते, सुबह क्षत-विक्षत हालत में मिली लाश

दादा के साथ खेत गई मासूम को खींच ले गए कुत्ते, सुबह क्षत-विक्षत हालत में मिली लाश

संक्षेप:

बिजनौर में आवारा कुत्तों के हमले में तीन वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची बाबा के साथ गई थी। जहां से वह लापता हो गई। वहीं, बुधवार सुबह खेतों में बच्ची का कुत्तों द्वारा नोचा गया शव मिला।

Jan 07, 2026 12:05 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बिजनौर
यूपी के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां थाना शिवालाकला क्षेत्र के गांव आराजी भैंसा में आवारा कुत्तों के हमले में तीन वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बुधवार सुबह खेतों में बच्ची का कुत्तों द्वारा नोचा गया शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद गांव में दहशत और गम का माहौल है।

परिजनों के अनुसार मासूम हिमानी मंगलवार दोपहर अपने दादा राजपाल के पास अन्य बच्चों के साथ खेत पर गई थी। लेकिन रास्ते से अचानक गायब हो गई। परिजनों ने आसपास खेतों, रास्तों और गांव में उसकी काफी तलाश की, लेकिन देर रात तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने खेतों में कुत्तों का नोंचा हुआ हिमानी का क्षत-विक्षत शव पड़ा देखा। कहा जा रहा है कि मासूम को आवारा कुत्ते खींचकर खेतों में ले गए थे, जहां उसे नोचकर मार डाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

कड़ाके की सर्दी में खूंखार हुए कुत्ते, 12 को दिए जख्म

सर्दी और कोहरे ने जहां जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। तो वहीं इस कड़ाके की सर्दी में सड़कों को घूमने वाले कुत्ते भी खूंखार होते जा रहे है। हाथरस में चौबीस घंटे में अलग-अलग स्थानों पर कुत्तों ने बारह लोगों को काटकर घायल कर दिया। घायलों ने अपना उपचार जिला अस्पताल में कराया है।

सर्दी की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पिछले कई दिनों से सूरज देवता के दर्शन तक नहीं हो सके है। दोपहर बाद जाकर ही बाजारों में रौनक देखने को मिलती है। तो वहीं शाम के वक्त समय से पहले ही दुकानों के शटर बंद हो जाते है। तो वहीं गली मोहल्लों में भी सन्नाटा पसर जाता है। पिछले 24 घंटों में एक दर्जन से अधिक लोगों पर कुत्तों ने हमला बोलकर उन्हें घायल कर दिया।

