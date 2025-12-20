यूपी में आवारों कुत्तों का दहशत; शौच को गई मासूम पर बोला हमला, चोहरा और कान नोचा, हालत गंभीर

संक्षेप: बागपत के पिलाना क्षेत्र में एक ईंट भट्ठे के पास आवारा कुत्तों के झुंड ने सात वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया। हमले के दौरान कुत्तों ने बच्ची के चेहरे को बुरी तरफ नोच डाला और शरीर के कई अन्य अंगों पर भी गहरे घाव कर दिए।

यूपी में आवारा कुत्तों के हमले से दहशत फैली है। अभी हाल में ही सीतापुर और अमेठी में भी कुत्तों के हमले से कई लोग घायल हो चुके हैं। अब बागपत में कुत्तों के हमले का मामला सामने आया है। पिलाना क्षेत्र में एक ईंट भट्ठे के पास आवारा कुत्तों के झुंड ने सात वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया। हमले के दौरान कुत्तों ने बच्ची के चेहरे को बुरी तरफ नोच डाला और शरीर के कई अन्य अंगों पर भी गहरे घाव कर दिए। गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजन पिलाना सीएचसी ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है।

सबगा गांव का रहने वाला जमालुद्दीन परिवार के साथ पिलाना गांव के एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता है। बताया जाता है कि शनिवार को परिवार के लोग मजदूरी करने के लिए ईंट भट्ठे पर गए थे। उसकी सात वर्षीय बेटी अनीसा अन्य बच्चों के साथ शौच के लिए भट्ठे से कुछ दूरी पर गई थी। अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में अनीशा के चेहरे और कान पर गंभीर चोटें आई हैं।