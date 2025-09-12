stray dog ran away with body of dead baby from the hospital permises in pilibhit अस्पताल में लापरवाही, मृत शिशु का शव लेकर भागा आवारा कुत्ता, हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsstray dog ran away with body of dead baby from the hospital permises in pilibhit

Pawan Kumar Sharma भाषा, पीलीभीतFri, 12 Sep 2025 09:40 PM
पीलीभीत जिले के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में लापवाही का मामला सामने आया है। जहां गुरुवार रात एक आवारा कुत्ता महिला अस्पताल के बाहर से एक मृत शिशु का शव मुंह में दबाकर भाग गया। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा इंतज़ामों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, खाग सराय गांव के रहने वाले अजय की 25 वर्षीय पत्नी रेशमा को प्रसव पीड़ा होने पर महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान मृत शिशु को जन्म लेने की पुष्टि की। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अस्पताल प्रशासन ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार, वे शव लेकर अस्पताल परिसर स्थित एक पार्क की बेंच पर बैठे थे। इसी दौरान रात करीब 9 बजे अचानक एक आवारा कुत्ता आया और शव को मुंह में दबाकर भाग गया। परिजनों और अन्य लोगों ने कुत्ते का पीछा किया, जिसके बाद उसने शव को लगभग 100 मीटर दूर झाड़ियों में फेंककर भाग लिया।

इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही का मामला नहीं है, क्योंकि शव परिजनों को सौंप दिया गया था और वे उसे बाहर ले गए थे। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर में आवारा जानवरों पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण आए दिन सुरक्षा पर सवाल उठते रहते हैं। वहीं, मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा ने इस घटना पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

यह घटना अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को सीधी तौर पर दर्शाती है। घटना क्रम से संबंधित पार्क पार्क चिकित्सालय परिसर में ही स्थित है। यहां आवारा पशुओं के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रसूता और परिजनों को उचित सुविधाएं न दिए जाने और शव को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था न होने के कारण यह घटना घटी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मेडिकल कॉलेज परिसर में लंबे समय से आवारा जानवरों की समस्या बनी हुई है।

Pilibhit News Pilibhit Latest News Up News अन्य..
