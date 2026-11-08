यूपी में आवारा कुत्तों की बढ़ी दहशत, 100 से ज्यादा लोगों को काटा, बुजुर्गों और बच्चे बने शिकार
यूपी के एटा में आवारा कुत्तों के हमले से लोगों में दहशत फैल गई है। कुत्तों का झुंड अक्सर राह चलते लोगों पर हमला करके उन्हें काट रहा है। बुजुर्ग और बच्चों पर कुत्ते सबसे ज्यादा हमला बोल रहे हैं। अब तक 100 लोगों को ये कुत्ते काट चुके हैं।
एटा, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी में आवारा कुत्तों के हमले से दहशत बढ़ गई है। आए दिन कुत्ते राह चलते लोगों पर हमला करके काट ले रहे हैं। अभी हाल ही में सहारनपुर और बांदा जिले में कुत्तों ने मासूम को नोच-नोचकर मार डाला। इससे पहले भी कुत्तों के हमले से लोगों की मौते हो चुकी हैं। ताजा मामला एटा जिले से सामने आया है। यहां आवारा कुत्तों का बाजार में झुंड घूम रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को देखते ही उनका पर हमला बोल रहे हैं। ये कुत्ते अब तक करीब 100 लोगों को काट चुका है। हालात यह हैं कि कुत्ते को देखते ही लोग भागने लगते हैं। कुत्ते के काटने के बाद शुक्रवार और शनिवार को 70 लोगों ने पीएचसी अवागढ़ पहुंचकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया। वहीं, खेरिया गांव के एक बच्चे में रेबीज के लक्षण दिखाई देने की बात सामने आई है।
शुक्रवार को सहनऊआ, नगला इमलिया, मंडपुरा और अवागढ़ के मुख्य बाजार में आवारा कुत्ते ने करीब 100 लोगों को काट लिया। नगर में घुसा कुत्ता बाजार में जहां-जहां गया, वहां लोगों को काटने लगा। इससे चीख-पुकार मच गई। कुत्ते के हमले से बाजार में दहशत फैल गई है। लोग उसे देखते ही भाग खड़े होते हैं। कुछ युवाओं ने कुत्ते को भगाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन सफल नहीं हो सके। यह आवारा कुत्ता दो दिन से लगातार लोगों को काट रहा है। इससे लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। कुत्ते के काटने के बाद शुक्रवार को 52 और शनिवार को 18 लोगों ने पीएचसी अवागढ़ पहुंचकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया। पीएचसी के स्टाफ ने सभी को इंजेक्शन लगाने के साथ ही अगली डोज लगवाने की सलाह भी दी है।
पागल कुत्ते के काटने से 19 घायल, एक सप्ताह में दो की मौत
वहीं दूसरी ओर बस्ती जिले में भी आवारा कुत्तों के काटने से दहशत फैली है। रूधौली तहसील क्षेत्र के तिगोड़िया गांव में करीब 20 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने तिगोड़िया, धनघटा और चौबेपुर गांव के 19 लोगों को काट लिया था। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूधौली में एंटी रेबीज का टीका लगाया गया था। घटना के करीब एक सप्ताह बाद दो लोगों की तबीयत बिगड़ने और उपचार के दौरान मौत होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। परिजनों के अनुसार, कुत्ते के हमले में घायल तिगोड़िया गांव निवासी सनाउल्लाह की पत्नी की करीब एक सप्ताह बाद तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। वहीं, गांव के ही उमेश यादव (19) को भी कुत्ते ने काट लिया था। उन्हें सीएचसी रूधौली में एंटी रेबीज का टीका लगाया गया था। करीब एक सप्ताह बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।