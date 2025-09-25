यूपी में अजब-गजब: नशे की लत में टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, डॉक्टरों ने किया कमाल

पेट से बालों के गुच्छे, कैंची और ब्लेड निकाले जाने के मामले तो बहुत सुने और देखे होंगे। लेकिन इस बार यूपी में अजब-गजब मामला सामने आया। पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे एक युवक का जब एक्सरे कराया गया तो उसके पेट में कुछ अलग चीजें देखने को मिली। डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही घंटों में कमाल कर दिया। दरअसल एक युवक को नशे की लत इस कदर पड़ी कि वह खाने में अनाप-शनाप चीजें खाने लगा। कभी पेन खा गया तो कभी टूथब्रस और चम्मच ही निकल गया। युवक की इस हरकत के बारे में जिसने भी जाना वह भी हैरान रह गया। उसका नशे का इलाज चल रहा था। अचानक से एक दिन जब उसका पेट दर्द हुआ तो भागते-भागते प्राइवेट अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने जांच की सारी प्रक्रियों के बाद सफल ऑपरेशन किया। इस दौरान युवक के पेट से दो पेन, 19 टूथब्रश, 29 चम्मच निकाले और युवक की जान बचाई।