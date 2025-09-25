यूपी में अजब-गजब: नशे की लत में टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, डॉक्टरों ने किया कमाल
पेट से बालों के गुच्छे निकलने के मामले तो आपने बहुत सुने और देखे होंगे, लेकिन यूपी में इस बार गजब मामला सामने आया है। एक युवक को नशे की लत इस कदर पड़ी कि वह खाने में अनाप-शनाप चीजें खाने लगा।
पेट से बालों के गुच्छे, कैंची और ब्लेड निकाले जाने के मामले तो बहुत सुने और देखे होंगे। लेकिन इस बार यूपी में अजब-गजब मामला सामने आया। पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे एक युवक का जब एक्सरे कराया गया तो उसके पेट में कुछ अलग चीजें देखने को मिली। डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही घंटों में कमाल कर दिया। दरअसल एक युवक को नशे की लत इस कदर पड़ी कि वह खाने में अनाप-शनाप चीजें खाने लगा। कभी पेन खा गया तो कभी टूथब्रस और चम्मच ही निकल गया। युवक की इस हरकत के बारे में जिसने भी जाना वह भी हैरान रह गया। उसका नशे का इलाज चल रहा था। अचानक से एक दिन जब उसका पेट दर्द हुआ तो भागते-भागते प्राइवेट अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने जांच की सारी प्रक्रियों के बाद सफल ऑपरेशन किया। इस दौरान युवक के पेट से दो पेन, 19 टूथब्रश, 29 चम्मच निकाले और युवक की जान बचाई।
पूरा मामला हापुड़ का है। देवनंदनी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि बुलंदशहर निवासी और वहां एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती सचिन नामक मरीज को पेट में तेज दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा। युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि एक्सरे के बाद डॉक्टरों ने उसके पेट में कुछ असामान्य चीजें देखीं। अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. श्याम कुमार और डॉ. संजय राय ने हाल में ऑपरेशन करने वाली सर्जिकल टीम का नेतृत्व किया। डॉ. कुमार ने कहा, शल्य प्रक्रिया के दौरान, हमें दो पेन, 19 टूथब्रश और 29 चम्मच मिले। मरीज की जान बच गई। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के दौरान सचिन ने नशे में ये चीजें निगल ली थीं। असामान्य बरामदगी ने चिकित्सा कर्मचारियों और स्थानीय लोगों दोनों को स्तब्ध कर दिया है।