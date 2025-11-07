यूपी में गजब हो गया, 30 साल पुराने प्यार की खातिर पत्नी को छोड़ा, पति ने दिया तीन तलाक

संक्षेप: रामपुर में अधेड़ प्रेमी जोड़े के बीच प्रेम-प्रसंग का अजब-गजब मामला सामने आया है। 50 साल के व्यक्ति ने 30 साल पुराने प्यार को परवान चढ़ाने की खातिर 25 साल बाद पत्नी को तीन तलाक दे दिया।

यूपी के रामपुर में अधेड़ प्रेमी जोड़े के बीच प्रेम-प्रसंग का अजब-गजब मामला सामने आया है। 50 साल के व्यक्ति ने 30 साल पुराने प्यार को परवान चढ़ाने की खातिर 25 साल बाद पत्नी को तीन तलाक दे दिया। अब नए जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हालांकि इस मामले में फिलहाल कोई पुलिसीया कार्रवाई नहीं कराई गई है। मामला नगरभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।कहीं एतराज के तौर पर तो कहीं चुटकीले अंदाज में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

बताया जा रहा है कि नगर निवासी पचास वर्षीय व्यक्ति का जवानी की उम्र में पड़ोस की युवती (अब विधवा महिला) से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस वक्त प्यार परवान नहीं चढ़ सका और अलग-अलग शादियां हो जाने के कारण दोनों जुदा हो गए। ताल्लुक भी लगभग टूट गए। चर्चा के मुताबिक कुछ समय पहले प्रेमिका के पति की मौत हो गई। जिसके बाद दोनों फिर से संपर्क में आ गए। दोनों के बीच प्रेम मुलाकातें होने लगीं। पुरानी मोहब्बत थी तो अवैध संबंध होते देर नहीं लगी। लेकिन दोनों की मोहब्बत में फिर वही सामाजिक बाधाएं बीच में आने लगीं।