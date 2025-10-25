अजब-गजब: 13 साल पहले जिस बच्चे की सांप के काटन से हुई थी मौत, हरियाण में वह जिंदा मिला

संक्षेप: औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुर टिकरी में 13 साल पहले सर्पदंश से एक बच्चे की मौत हो गई थी, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि अब परिजनों को वह हरियाणा में जिंदा मिला है।

यूपी के बुलंदशहर से एक हैरान-परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुर टिकरी में 13 साल पहले सर्पदंश से एक बच्चे की मौत हो गई थी, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि अब परिजनों को वह हरियाणा में जिंदा मिला है। सपेरे बंगाली नाथ बाबा युवक को लेकर उसके घर पहुंचे तो परिजनों के साथ ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शनिवार शाम बाबा युवक को फिर से अपने आश्रम पर ले गए।

गांव सूरजपुर टिकरी निवासी सुखपाल सैनी का 13 वर्षीय पुत्र दीपू करीब 13 वर्ष पहले भूसे की कोठरी से दरांती निकालने के लिए गया था, वहां उसे सांप ने डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने दीपू के शव को ब्रजघाट स्थित गंगा में प्रवाहित कर दिया था। बताया जाता है कि वहां से सपेरे उसके शव को पलवल के गांव नागल स्थित बंगाली नाथ बाबा के आश्रम पर ले गए थे।

बंगाली नाथ बाबा के मुताबिक किशोर के शव को वे बंगाल स्थित अपने गुरु के यहां ले गए। वहां इलाज के दौरान किशोर जिंदा हो गया और फिर वह उसको पलवल आश्रम पर ले आए। दीपू की तलाश में उसकी मां सुमन देवी आश्रम पर पहुंची और वहां अपने लाल को देख दंग रह गई। शुक्रवार देर शाम बंगाली नाथ बाबा दीपू को लेकर गांव सूरजपुर टिकरी स्थित उसके घर पर पहुंचे तो वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।

कान के पीछे निशान से हुई दीपू की पहचान दीपू की मां सुमन देवी ने बताया कि वह कई वर्षों से अपने लाल की तलाश में सपेरों के डेरों पर उसे ढूंढती रही। जब वह पलवल के गांव नागल स्थित बंगाली नाथ बाबा के आश्रम पर पहुंची तो उसे बेटे जैसा युवक दिखाई दिया। पास जाकर सुमन देवी ने कान के पीछे निशान देख दीपू के रूप में उसकी शिनाख्त की। उसे अपने साथ लेकर जाने की खूब कोशिश की, लेकिन आश्रम के बाबा ने उसे भेजने से इनकार कर दिया।