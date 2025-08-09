अजब-गजब: कोबरा के डसने के बाद स्वस्थ हो गया मासूम, 8 घंटे बाद शरीर में दोबारा फैला जहर; फिर…

सात साल के मासूम के बाएं पैर में कोबरा ने डस लिया था। परिजन अचेत मासूम को एम्स लेकर पहुंचे। बालरोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि बच्चा अपराह्न करीब साढ़े 3 बजे जब लाया गया तब उसकी सांस करीब-करीब थम गई थी।

कोबरा अगर डस ले तो जरूरी नहीं कि एक बार में ही जहर पूरे शरीर में फैल जाए। इलाज के बाद जहर दोबारा असर दिखा सकता है। गोरखपुर एम्स में ऐसा ही एक अजब मामला सामने आया। सर्पदंश से पीड़ित मासूम इलाज से स्वस्थ हो गया, लेकिन आठ घंटे बाद जहर दोबारा शरीर में फैलने लगा। फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट और इंजेक्शन देने पड़़े, तब जाकर उसकी जान बची। एम्स के चिकित्सकों की यह केस रिपोर्ट इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित हुई है।

मामला नवंबर 2024 का है। झंगहा के रहने वाले सात वर्षीय मासूम के बाएं पैर में कोबरा ने डस लिया था। परिजन अचेत मासूम को एम्स लेकर पहुंचे। बालरोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि बच्चा अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे जब लाया गया तब उसकी सांस करीब-करीब थम गई थी। उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। एट्रोपिन व नियोस्टिग्माइन के साथ 10 वॉयल एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन लगाए गए। चार घंटे बाद खून में जहर का प्रभाव कम हो गया। रात 12 बजे तक मासूम माता-पिता से बात करने लगा था।

गिने-चुने मामलों में से एक डॉ. मनीष के मुताबिक विश्व में सर्पदंश में जहर के दोबारा प्रहार के गिने-चुने मामलों में से यह एक था। एम्स के लिए पहला मामला था। तीन दिन इलाज के बाद मासूम पूरी तरह स्वस्थ हो गया उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने डॉक्टरों को बधाई दी।