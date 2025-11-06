अजब जश्न: भैंसे के जन्मदिन पर पूरे गांव की दावत, नाच-गाना और शेरा संग सेल्फी

संक्षेप: यूपी के अमरोहा में एक अनोखा जश्न देखने को मिला जब क्षेत्र के गांव सुनगढ़ निवासी इसरार ने अपने भैंसे ‘शेरा’ का दूसरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अनोखे आयोजन में पूरे गांव को दावत दी। माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था।

यूपी के अमरोहा जिले में एक अनोखा जश्न देखने को मिला। यह कोई सामान्य दावत या गांव का मामूली जलसा नहीं था। यह था असाधारण पशु प्रेम का एक ऐसा प्रदर्शन, जिसने पूरे सुनगढ़ गांव को कौतुहल से भर दिया। यहां एक पशुपालक ने अपने भैंसे के दूसरे जन्मदिन पर ऐसी दावत दी कि पूरा लोग झूम उठे। फूलों से सजा भैंसा, डीजे की थाप पर नाचते ग्रामीण और मेहमानों की सेल्फी की धूम…। भैंसे का यह जन्मदिन अब इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है।

क्षेत्र के गांव सुनगढ़ निवासी इसरार ने गुरुवार को अपने भैंसे ‘शेरा’ के जन्मदिन पर धूमधाम से दावत दी। शेरा को रंगीन कपड़ों और फूलों की मालाओं से सजाया गया। इसरार ने अपने भैंसे ‘शेरा’ का दूसरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अनोखे आयोजन में पूरे गांव को आमंत्रित किया गया और माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। इसरार ने बताया कि शेरा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है। उन्होंने उसे रंग-बिरंगे कपड़ों, फूलों की मालाओं और झालरों से सजाया। गांव की महिलाओं ने तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां बनाईं, जिनसे मेहमानों का स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने शेरा के साथ फोटो और सेल्फी लेकर यादगार पल संजोए।

नाच-गाने का दौर चलता रहा दोपहर से लेकर देर शाम तक गांव में गीत-संगीत और नाच-गाने का दौर चलता रहा। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग-सभी इस खास जश्न का हिस्सा बने। इसरार ने कहा कि पिछले वर्ष भी उन्होंने शेरा का जन्मदिन इसी तरह पूरे गांव के साथ मनाया था। उनके अनुसार, ऐसे आयोजनों से गांव में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। सभी लोग मिल-जुलकर खुशी मनाते हैं।