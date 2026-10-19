रेलवे स्टेशनों को बेचा जाएगा एसटीपी का पानी, ट्रेन की धुलाई समेत दूसरे कामों में होगा इस्तेमाल

प्रयागराज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शोधित होने वाले नाले के पानी का भी अब मूल्य तय होगा। राजापुर और कोडरा एसटीपी में शोधित पानी प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशनों को बेचा जाएगा। इसके लिए एनएमसीजी ने जल निगम को पानी की दर निर्धारित करने का निर्देश दिया है।

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। यूपी के प्रयागराज जिले के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में शोधित होने वाले नाले के पानी का भी अब मूल्य तय होगा। राजापुर और कोडरा एसटीपी में शोधित पानी प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशनों को बेचा जाएगा। जहां ट्रेनों की धुलाई से लेकर अन्य कामों इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एनएमसीजी (नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा) ने जल निगम को पानी की दर निर्धारित करने का निर्देश दिया है।

एनएमसीजी ने एसटीपी से रेलवे स्टेशनों को दिए जाने वाले पानी की कीमत निर्धारित करने का निर्देश दिया। इसके बाद जल निगम की ग्रामीण इकाई प्रति एक हजार लीटर के आधार पर दरें तय करने की योजना बना रहा है। प्रयागराज के दोनों रेलवे स्टेशनों को 20-20 लाख लीटर शोधित पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। सूबेदारगंज स्टेशन के लिए कोडरा एसटीपी से पानी पहुंचाने की योजना पर करीब 23 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं, राजापुर एसटीपी से प्रयागराज जंक्शन तक शोधित पानी पहुंचाने की परियोजना पर लगभग 34 करोड़ रुपये खर्च होगा।

इस काम होगा एसटीपी के पानी का इस्तेमाल एसटीपी से स्टेशनों तक पानी पहुंचाने को लेकर जल निगम ने दो साल पहले सर्वे किया था। जल निगम के परियोजना प्रबंधक सुरेंद्र परमार ने बतााया कि वर्तमान में राजापुर एसटीपी का शोधित पानी गंगा और को़डरा का पानी यमुना में बहाया जाता है। सड़कों की धुलाई और पौधों की सिंचाई के लिए नगर निगम सलोरी एसटीपी के पानी का इस्तेमाल करता है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। स्टेशनों को पानी बेचने का उद्देश्य कमाई करना नहीं, बल्कि एसटीपी से स्टेशनों के पानी पहुंचाने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करना है। एनएमसीजी के निर्देश के आधार पर रेलवे प्रबंधन भी पानी के शुल्क पर विचार कर रहा है।