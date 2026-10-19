रेलवे स्टेशनों को बेचा जाएगा एसटीपी का पानी, ट्रेन की धुलाई समेत दूसरे कामों में होगा इस्तेमाल
प्रयागराज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शोधित होने वाले नाले के पानी का भी अब मूल्य तय होगा। राजापुर और कोडरा एसटीपी में शोधित पानी प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशनों को बेचा जाएगा। इसके लिए एनएमसीजी ने जल निगम को पानी की दर निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। यूपी के प्रयागराज जिले के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में शोधित होने वाले नाले के पानी का भी अब मूल्य तय होगा। राजापुर और कोडरा एसटीपी में शोधित पानी प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशनों को बेचा जाएगा। जहां ट्रेनों की धुलाई से लेकर अन्य कामों इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एनएमसीजी (नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा) ने जल निगम को पानी की दर निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
एनएमसीजी ने एसटीपी से रेलवे स्टेशनों को दिए जाने वाले पानी की कीमत निर्धारित करने का निर्देश दिया। इसके बाद जल निगम की ग्रामीण इकाई प्रति एक हजार लीटर के आधार पर दरें तय करने की योजना बना रहा है। प्रयागराज के दोनों रेलवे स्टेशनों को 20-20 लाख लीटर शोधित पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। सूबेदारगंज स्टेशन के लिए कोडरा एसटीपी से पानी पहुंचाने की योजना पर करीब 23 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं, राजापुर एसटीपी से प्रयागराज जंक्शन तक शोधित पानी पहुंचाने की परियोजना पर लगभग 34 करोड़ रुपये खर्च होगा।
इस काम होगा एसटीपी के पानी का इस्तेमाल
एसटीपी से स्टेशनों तक पानी पहुंचाने को लेकर जल निगम ने दो साल पहले सर्वे किया था। जल निगम के परियोजना प्रबंधक सुरेंद्र परमार ने बतााया कि वर्तमान में राजापुर एसटीपी का शोधित पानी गंगा और को़डरा का पानी यमुना में बहाया जाता है। सड़कों की धुलाई और पौधों की सिंचाई के लिए नगर निगम सलोरी एसटीपी के पानी का इस्तेमाल करता है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। स्टेशनों को पानी बेचने का उद्देश्य कमाई करना नहीं, बल्कि एसटीपी से स्टेशनों के पानी पहुंचाने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करना है। एनएमसीजी के निर्देश के आधार पर रेलवे प्रबंधन भी पानी के शुल्क पर विचार कर रहा है।
फैजुल्लागंज में जलभराव रोकने को बनेंगे 12 फ्लड पंपिंग स्टेशन
उधर, लखनऊ के फैजुल्लागंज के निवासियों के दिन जल्द ही बहुरने वाले हैं। न सिर्फ जलभराव, बल्कि बिजली, पानी, सीवर, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उच्चीकृत होंगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल काम शुरू करने का निर्देश दिया है। इसमें सबसे प्रमुख गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बारिश के दौरान बस्तियों में पानी भरने की समस्या से निपटने के लिए आईआईएम रोड से पक्कापुल तक करीब 5.5 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाने के साथ 12 नए फ्लड पंपिंग स्टेशन स्थापित करने का फैसला है। न्याय विहार से एल्डिको ड्रेन तक जल निकासी का नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे फिर कभी बाढ़ जैसी विभीषिका का सामना न करना पड़े।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें