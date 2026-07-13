VIDEO: यमुना एक्सप्रेसवे पर अभिनव अरोड़ा की कार में लगी आग, बाल-बाल बचा परिवार

यमुना एक्सप्रेसवे पर बाल कथा वाचक अभिनव अरोड़ा और उनके परिवार के साथ बड़ा हादसा होते-होते टल गया। वृंदावन से दिल्ली लौटते समय उनकी कार में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए।

यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। वृंदावन से दिल्ली लौट रहे प्रसिद्ध बाल कथा वाचक अभिनव अरोड़ा की कार में अचानक आग लग गई। कार में अभिनव अरोड़ा समेत उनके परिवार के अन्य सदस्य भी सवार थे। राहत की बात यह रही कि सभी समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक ये घटना थाना सुरीर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन-84 के पास हुई। उधर, सूचना मिलते ही सुरीर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई।

दिल्ली के रहने वाले बाल कथा वाचक अभिनव अरोड़ा अपने पिता तरुण राज अरोड़ा, मां ज्योति अरोड़ा और भाई मन्नत के साथ कार डस्टर से वृंदावन से दिल्ली लौट रहे थे। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार से धुंए की लपटे निकलने लगी। गनीमत यही रही कि सभी समय रहते कार से बाहर निकल गए। उधर, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया हालांकि तब तक कार बुरी तरह जल चुकी थी। वहीं, इस घटना से कुछ समय के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित रहा।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो इस मामले में पुलिस ने बताया कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बाद में अभिनव अरोड़ा परिवार के संग दूसरी गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शुरुआती जांच में कार में आग लगने की वजह टैक्निकल खराबी माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिसमें कार के टायर बुरी तरह जलते आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अभिनव अरोड़ा साइड में खड़े होकर संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पीछे से राधे-राधे की आवाज आ रही है।

एक्सप्रेस-वे पर कार का टायर फटने से मासूम की मौत उधर, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम अगला टायर फटने से बेकाबू कार कई पलटे खाते हुए सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में लखनऊ एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे एक मासूम सहित सात लोग घायल हो गए थे। इलाज दौरान घायल मासूम की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।