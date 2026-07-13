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VIDEO: यमुना एक्सप्रेसवे पर अभिनव अरोड़ा की कार में लगी आग, बाल-बाल बचा परिवार

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
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यमुना एक्सप्रेसवे पर बाल कथा वाचक अभिनव अरोड़ा और उनके परिवार के साथ बड़ा हादसा होते-होते टल गया। वृंदावन से दिल्ली लौटते समय उनकी कार में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए।

यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। वृंदावन से दिल्ली लौट रहे प्रसिद्ध बाल कथा वाचक अभिनव अरोड़ा की कार में अचानक आग लग गई। कार में अभिनव अरोड़ा समेत उनके परिवार के अन्य सदस्य भी सवार थे। राहत की बात यह रही कि सभी समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक ये घटना थाना सुरीर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन-84 के पास हुई। उधर, सूचना मिलते ही सुरीर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई।

दिल्ली के रहने वाले बाल कथा वाचक अभिनव अरोड़ा अपने पिता तरुण राज अरोड़ा, मां ज्योति अरोड़ा और भाई मन्नत के साथ कार डस्टर से वृंदावन से दिल्ली लौट रहे थे। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार से धुंए की लपटे निकलने लगी। गनीमत यही रही कि सभी समय रहते कार से बाहर निकल गए। उधर, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया हालांकि तब तक कार बुरी तरह जल चुकी थी। वहीं, इस घटना से कुछ समय के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित रहा।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस मामले में पुलिस ने बताया कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बाद में अभिनव अरोड़ा परिवार के संग दूसरी गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शुरुआती जांच में कार में आग लगने की वजह टैक्निकल खराबी माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिसमें कार के टायर बुरी तरह जलते आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अभिनव अरोड़ा साइड में खड़े होकर संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पीछे से राधे-राधे की आवाज आ रही है।

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एक्सप्रेस-वे पर कार का टायर फटने से मासूम की मौत

उधर, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम अगला टायर फटने से बेकाबू कार कई पलटे खाते हुए सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में लखनऊ एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे एक मासूम सहित सात लोग घायल हो गए थे। इलाज दौरान घायल मासूम की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।

उन्नाव बांगरमऊ कोतवाली के अलग-अलग मोहल्लों और कन्नौज-बिल्हौर निवासी शिवानी, शिव देवी, नैतिक, शीलू गुप्ता, उनका मासूम बेटा चुन्नू, मीना और शालू सहित कुल 7 लोग कार से लखनऊ जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 250 के पास अचानक कार का अगला टायर फट गया। जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और कार पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची यूपीडा की राहत टीम और पुलिस ने सभी घायलों को बमुश्किल कार से बाहर निकाला और तत्काल सीएचसी पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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