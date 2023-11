ऐप पर पढ़ें

Police kept making video of beating of young man: सोशल मीडिया के जमाने में लोग हादसों या घटनाओं के दौरान पीड़ितों को बचाने के बजाय वीडियो बनाने लगते हैं। फिर उसे सोशल मीडिया पर जारी कर वाहवाही लूटते हैं। आम लोग ऐसा करें तो समझ में आता है, अब पुलिस भी ऐसा करने लगी है।

सोमवार को कानपुर के किदवई नगर थाने के गेट के बगल में काला कोट पहने दो दबंग एक युवक को गिराकर पीटते रहे। थाने की दीवार के पीछे खड़े दो पुलिसवाले उसे बचाने व आरोपितों को पकड़ने के बजाए मारपीट का वीडियो बनाने लगे। पीटने के बाद आरोपी आराम से चले भी गए। वहीं सड़क के पार एक और शख्स पूरी घटना का वीडियो बना रहा था जिसमें पुलिसकर्मी भी कैद हुए हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

विश्वबैंक बर्रा निवासी अवनीश अवस्थी ने बताया कि आदर्श चंदेल व अजीत पांडेय कथित अधिवक्ता हैं। वह भी एक अधिवक्ता के साथ काम करता है। दोनों कई दिनों से उसे बतौर मुंशी रखना चाहते थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जिसके चलते वह खुन्नस पालने लगे। सोमवार को वह एसीपी नौबस्ता कार्यालय जा रहा था, किदवईनगर थाने के बाहर पहुंचा तभी आदर्श व अजीत ने रास्ते में रोक कर गाली गलौज की फिर लात, घूसों से पीटा।

रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही

मामले का वीडियो वायरल होने पर एसीपी बाबूपुरवा अमर नाथ यादव ने बताया कि पीड़ित युवक की तहरीर पर दो के खिलाफ मारपीट, धमकी की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। घटना का वीडियो बना रहे तैनात होमगार्ड थे। हालांकि एक ने सिपाही वाली जैकेट पहन रखी थी।