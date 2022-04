योगी सरकार का माफियाओं पर कसता शिकंजा, बहराइच के गैंगस्टर मतीन की दो बिल्डिंग पर चला बुलडोजर

योगी सरकार पर माफियाओं पर वार जारी है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहे हैं। इसी क्रम में गैंगस्टर अपराधी मतीन के लखनऊ स्थित दो अवैध मकान ध्वस्त कर दिए। गैंगस्टर का एक और मकान अभी गिराया जाना है।

हिन्दुस्तान,लखनऊ Deep Pandey Mon, 04 Apr 2022 10:22 AM

