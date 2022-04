अगले तीन साल में निर्यात सवा लाख से 3 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे : नंद गोपाल नंदी

योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा निर्यातकों व उद्यमियों की सुविधा के लिए निर्यात ऐप बनेगा। यूपी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के

लखनऊ। विशेष संवाददाता Dinesh Rathour Fri, 08 Apr 2022 08:22 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.