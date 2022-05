योगी सरकार का दावा, बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों से घटी यूपी में बेरोजगारी दर

योगी सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी दर मार्च में 4.4% की तुलना में घट कर अप्रैल 2.9% के स्तर पर आ जाने के आधार पर दावा किया है कि यह स्थिति बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों की वजह से उत्पन्न हुई।

इस खबर को सुनें