Yogi oath: लखनऊ का ऐतिहासिक नजारा, शपथ ग्रहण समारोह के लिए ऐसे की गई तैयारी,देखें फोटो

हिन्दुस्तान,लखनऊ Deep Pandey Fri, 25 Mar 2022 11:23 AM

1/ 2 इकाना स्टेडियम से लेकर पूरी राजधानी शपथ ग्रहण के रंग में रंग चुकी है। चौक चौराहे पर भगवा रंग से लहराते झण्डे, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट दिख रहे हैं। फोटो : सूरज कुमार 2/ 2 इकाना स्टेडियम से लेकर पूरी राजधानी शपथ ग्रहण के रंग में रंग चुकी है। चौक चौराहे पर भगवा रंग से लहराते झण्डे, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट दिख रहे हैं। फोटो : सूरज कुमार

