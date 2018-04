बैकफुट पर आई योगी सरकार, बिजली सेवाओं के निजीकरण का फैसला वापस लिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ समेत सात शहरों में एकीकृत बिजली सेवाओं के निजीकरण की योजना को वापस ले लिया है। राज्य के ऊर्जा श्रीकांत शर्मा की अध्यक्षता वाली बैठक में गुरुवार को इस संबंध में औपचारिक रूप से निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार ने इस योजना को यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ उत्तेजित होने के बाद वापस लिया है। ज्ञात हो कि बिजली कर्मचारियों सरकार की इस योजना के विरोध में पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे थे।

