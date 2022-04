खुशी दुबे के जुंबा डांस पर सख्त हुई योगी सरकार, जेल से वीडियो बाहर आने पर सवाल; शासन ने मांगी रिपोर्ट

बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे 21 महीने से जेल में बंद है। इस बीच कानपुर देहात जेल में उसके जुंबा डांस का वीडियो वायरल हुआ है। इस पर सख्‍त रुख अख्तियार करते हुए शासन ने रिपोर्ट मांग ली है।

लाइव हिन्‍दुस्‍तान,कानपुर देहात Ajay Singh Tue, 19 Apr 2022 03:35 PM

इस खबर को सुनें