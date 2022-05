योगी सरकार उत्‍तर प्रदेश के हर जिले में एक आदर्श कम्पोजिट स्कूल और सभी 880 ब्लॉकों में एक-एक अभ्युदय कम्पोजिट स्कूल खोलेगी। सुविधाओं के मामले में ये विद्यालय पब्लिक स्‍कूलों को टक्‍कर देंगे।

Mon, 02 May 2022 08:30 AM

Ajay Singh शिखा श्रीवास्‍तव,लखनऊ Mon, 02 May 2022 08:30 AM

