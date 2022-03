योगी सरकार 2.0: संदीप सिंह का हुआ प्रमोशन, बेसिक शिक्षा मंत्री की मिली जिम्मेदारी, अनूप वाल्मिकी को राजस्व विभाग देकर चौंकाया

कार्यालय संवाददाता,अलीगढ़ Sneha Baluni Tue, 29 Mar 2022 05:25 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.