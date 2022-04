यमुना एक्सप्रेस-वे पर फिर बढ़ेगा टोल? जानिए कितना हो सकता है इजाफा

यमुना एक्‍सप्रेस वे पर एक बार फिर टोल टैक्‍स बढ़ने वाला है। कंपनी ने इस बार 20% बढ़ोत्‍तरी का प्रस्‍ताव रखा है। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की अगली बोर्ड बैठक में इसे रखा जा सकता है।

हिन्‍दुस्‍तान,आगरा Ajay Singh Fri, 15 Apr 2022 07:35 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.