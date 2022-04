महिला ने केजीएमयू के एम्बुलेंस में बिताए तीन घंटे, स्ट्रेचर नहीं मिलने से महिला की मौत

भाई का आरोप है कि वे रीमा के लिए स्ट्रेचर-व्हीलचेयर पाने को भटकते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। एक जगह स्ट्रेचर के लिए आधार जमा हो रहा था तो कार्ड और पैसे जमा किए। 8-10 लोग स्ट्रेचर के लिए कतार में थे।

वरिष्ठ संवाददाता,लखनऊ Swati Kumari Sat, 09 Apr 2022 05:35 AM

