महिला एसडीएम से फोन पर अभद्रता, आरोपी फरार, गाली-गलौज का ऑडियो वायरल

एसडीएम नकुड़ को फोन पर धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक युवक एसडीएम से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी दे रहा है।

Dinesh Rathour Fri, 12 Jul 2024 11:05 PM हिन्दुस्तान,सहारनपुर