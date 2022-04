गंगा में डूब रहे थे एक ही परिवार के 9 लोग, अंजान महिला ने अपनी साड़ी फेंककर बचाई 6 की जान

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गंगा में डूब रहे एक ही परिवार के 9 लोगों की जान बचाने के लिए एक अंजान महिला ने साहस और बुद्धि का परिचय देते हुए तुरंत अपनी साड़ी उताकर फेंक दी और 6 लोगों की जान बच गई।

संभल। हिन्दुस्तान Praveen Sharma Sat, 09 Apr 2022 01:52 PM

