दो मासूमों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई महिला, पटरी पर तीन लोगों के शव मिलने से हड़कंप

गोंडा जिले के मनकापुर-गोरखपुर रेल रूट पर स्थित समपार संख्या 251B2 पर शनिवार देररात महिला ने दो मासूमों के साथ ट्रेन से कटकर जान दी दी। घटना के पीछे घरेलू कलह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

