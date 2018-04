दिव्यांग पति को कंधों पर लेकर CMO ऑफिस पहुंची पत्नी, ये है मामला

उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपने दिव्यांग पति को कंधों पर बैठाकर चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस पहुंची महिला के पति को विकलांगता सर्टिफिकेट मिल गया है। सीएमओ ने दिव्यांग शख्स को विकलांगता सर्टिफिकेट दे दिया है। दरअसल आज सुबह ही ये महिला अपने पति को कंधों पर बैठाकर चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस पहुंची थी । महिला सीएमओ ऑफिस अपने दिव्यांग पति को विकलांगता सर्टिफिकेट दिलाने के लिए पहुंची थी। महिला का कहना था कि उसके पति के पास व्‍हीलचेयर और ट्राईसाइकिल नहीं है इसी वजह से उसे उसके पति को कंधों पर उठाकर सीएमओ ऑफिस लाना पड़ा।

महिला का कहना था कि कि हम कई ऑफिसों के चक्कर काट लिए लेकिन हर जगह से हमारे हाथ निराशा ही लगी। हमें कहीं से भी विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं मिला। मामला सामने आने के बाद यूपी के मंत्री भूपेंद चौधरी ने इस घटना की निंदा की और दुखद जताया था। और मामले की जांच का आश्वासन दिया था। जिसके बाद महिला के पति के अब विकलांगता सर्टिफिकेट दे दिया गया है।

बता दें कि इससे पहले बिजनौर में एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के दौरान हो रहे प्रदर्शन के बीच भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब एक शख्‍स अपने बुजुर्ग पिता को कंधे पर लेकर अस्‍पताल लेकर गया था। प्रदर्शन के दौरान एंबुलेंस समय पर बुजुर्ग के पास नहीं पहुंच पाई थी जिसकी वजह से बेटे को पिता को कंधों पर ही अस्पताल ले जाना पड़ा था लेकिन जब तक वो पिता को लेकर अस्‍पताल पहुंचा तब तक बुजुर्ग पिता की मौत हो चुकी थी।

Mathura: A woman was seen carrying her differently-abled husband on her back to office of chief medical officer to obtain a disability certificate, says' we have no access to a wheel-chair or a tricycle. We went to many different offices but still have not got the certificate.' pic.twitter.com/nqtHetCOtZ