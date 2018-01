मौसम की मार: ठंड की चपेट में है पूरा उत्तर भारत, कोहरे की वजह से 49 ट्रेनें लेट, 18 रद्द

पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। शनिवार सुबह भी कई जगह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली-एनसीआर में सुबह 7 डिग्री पारा दर्ज किया गया। ठंड का असर यातायात पर भी काफी पड़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी घटने की वजह से 49 ट्रेनें लेट हैं तो वहीं 18 ट्रेन रद्द कर दी गई है।

Delhi: 49 trains arriving late, 13 rescheduled an 18 cancelled due to decreased visibility because of fog/operational reasons. (Earlier Photo) pic.twitter.com/yd7su9Pxf8