क्रिकेट खेलने के दौरान छात्रों में चले स्टंप और बल्ले, दो के सिर फटे

उन्नाव के शहर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार शाम जीआईसी मैदान में क्रिकेट मैच के दौरान छात्रों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। दोनों तरफ से स्टंप और बल्ले चले। इसमें चार छात्र घायल हुए हैं। दो के सिर फट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रों से आरोपितों की पहचान करवाई। स्कूल प्रबंधक ने तीन नामित व अन्य पर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। जानकारी पर डीएम, एसपी, एएसपी, सीओ आदि कोतवली पहुंचे। देर शाम एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया।

शहर के सिविल लाइन स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में अलग-अलग मोहल्ले के रहने वाले छात्र क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तभी शहर के स्कूल के कुछ छात्र भी मैच खेलने पहुंच गए। इन छात्रों से पहले से खेल रहे छात्रों में किसी बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से स्टंप व बल्लों से मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान अब्दुल वारिस मोहम्मद मुकद्दस हारून और मोहम्मद अली जख्मी हो गए, जबकि कई छात्रों के बीचबचाव में कपड़े भी फट गए।

घायल छात्रों ने स्कूल पहुंचकर सारी प्रबंधक व शिक्षकों को जानकारी दी। उधर, घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन घायल छात्रों का मेडिकल करवाया। एबी नगर स्कूल प्रबंधक निसार अहमद मिस्बाही ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर शहर के रहने वाले आदित्य शुक्ल, क्रांति सिंह और कमल के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। शहर कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि घायल छात्रों को जिला अस्पताल में ले जाकर मेडिकल जांच करवाई गई। स्कूल प्रबंधक की तहरीर के आधार पर तीन नामित व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है । .

डीएम, एसपी और एएसपी पहुंचे कोतवाली

मामले की सूचना पर डीएम, एसपी, एएसपी, सीओ आदि कोतवाली पहुंचे और जानकारी ली। एसपी ने आरोपितों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। देर शाम पुलिस ने आदित्य शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया।.

मौलाना का आरोप

उन्नाव की जामा मस्जिद के मौलाना नईम मिस्बाही ने कहा कि क्रिकेट खेल रहे बच्चों को कुछ लड़कों द्वारा पीटा गया। इन्हें जय श्री राम का कहने से इनकार करने के बाद पीटा गया। इसके अलावा उन्होंने बच्चों पर पथराव भी किया। जिन लड़कों ने हमला किया उनकी फेसबुक प्रोफाइल की जाँच करने पर हमें पता चला कि उनके बजरंग दल से संबंध हैं।

Naeem Misbahi, Maulana Jama Masjid Unnao: Children were beaten by some boys while they were playing cricket after they refused to chant ‘Jai Shri Ram’. They also pelted stones at children.On checking Facebook profile of the boys,we got to know that they've links with Bajrang Dal pic.twitter.com/oPxOJ3UCIW