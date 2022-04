महिलाओं से रेप की धमकी देने वाले के घर कब चलेगा बुलडोजर? महंत की गिरफ्तारी न होने पर सपा ने उठाए सवाल

दो अप्रैल को सीतापुर में मुस्लिम महिलाओं को खुलेआम रेप की धमकी देने वाले महंत की गिरफ्तार न होने पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। महंत के इस विवादित प्रतिक्रिया का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।

लखनऊ। भाषा। Dinesh Rathour Wed, 13 Apr 2022 04:35 PM

